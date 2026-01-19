Két hét múlva olyan történik Magyarországon, mint még soha: egyszerre 1200 milliárd forintot önt rá a magyarokra a kormány, ők kapják meg – nagyon észnél kell lenniük
Újra különösen nagy háztartási bevételeket hoz a februári hónap az egyszeri kormányzati juttatások nyomán: csak a fegyverpénz és ez extra nyugdíjkifizetések nagyjából 1200 milliárd forint pluszt hozhatnak az érintetteknek – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a Biztos Döntés pénzügyi szakújságírója.
Négy év szünet – 2022 februárja – után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak februárban a háztartások: a 2024 óta már teljes 13. havi nyugdíj mellett a fegyverpénz már másodszor érkezik majd az érintett szervezeteknél dolgozóknak, és teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is megjelenik az extra bevételek között – hívja fel a figyelmet.
„A 2022. elején nyújtott extra kormányzati juttatások jóval szélesebb kört érintettek – hiszen akkor az szja-visszatérítés is szerepelt a listán –, ám annyiban feltétlenül hasonló most is a helyzet, hogy jelentős többletbevétel keletkezik a háztartásoknál, ami elvben a megtakarítási portfóliót is érezhetően növelheti” – emlékeztet Barát Mihály.
Ráadásul az idén több olyan elemmel is számolni lehet, amelyek szintén jelentős bevételeket hagynak a háztartásoknál, csak éppen havi szinten jelentkeznek, illetve inkább közvetett a hatásuk: ilyen például a gyermekes anyák adómentességének fokozatos kiterjesztése vagy a közszolgálati otthontámogatás bevezetése.
A négy évvel ezelőtti tapasztalatok alapján viszont túl nagy optimizmusra nincs ok: 2022 februárjában egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal – 7,2 százalékkal –, 12 900 milliárd forintra ugrott a lakossági betétek Magyar Nemzeti Bank által kimutatott állománya, vagyis az extra bevételek legnagyobb része a lakossági folyószámlákon kötött ki. „Ezzel önmagában nem is lenne baj, ám a frissen jött pénz döntő része lekötetlen folyószámlabetétként élt tovább, vagyis később sem fektették be” – hangsúlyozza.
A jegybank adatai szerint 2025 novemberére új csúcsra,
13 750 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági betétek állománya Magyarországon, ami 9,3 százalékos növekedés 2024 tizenegyedik hónapjához képest.
Figyelemre méltó viszont, hogy a látra szóló és folyószámlabetétek mennyisége 12,5 százalékkal, 11 737 milliárd forintra nőtt egy év alatt, így a lakosság a bankszámlákon lévő pénz 85,4 százalékát tartotta lekötés nélkül. „Ez rendkívül magas arány, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a lakossági betétek közel felét, öt éve pedig 23 százalékát lekötötték” – emeli ki Barát Mihály.
A pihenő pénzek magas aránya miatt pedig éves szinten több százmilliárd forintnyi kamattól fosztják meg magukat a háztartások.
A Gránit Bank hat hónapos futamidejű KamatMax betétjénél most 6 százalékos az elérhető, éves kamat, ha friss forrásról van szó, és teljesülnek az előírt feltételek. A három hónapos futamidejű eBank betétnél 6,15 százalék az elérhető, éves kamat: itt is új pénzt kell elhelyezni, és élő eBank szerződés is szükséges a lekötéshez. Feltétel emellett, hogy a futamidő alatt legalább két egymást követő naptári hónapban, egyenként legalább 400 ezer forint egyösszegű jóváírás érkezzen az ügyfél számlájára. A pénzintézetnél HozamPáros néven befektetési jegyekkel kombinált betét is elérhető, amelynél a betéti részben legalább 50 ezer forint új forrás helyezhető el, 3 hónapra, az elérhető éves kamat pedig 8 százalék.
Az OTP Bank Prémium Forint Betét nevű konstrukciója a prémiumbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szól: itt is új forrás helyezhető el, 6 hónapos futamidőre, legalább 100 ezer forint összegben, az elérhető éves kamat 6 százalék.
A Trive Bank eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 12 hónapos futamidőnél, megújuló lekötéssel évi 8 százalékos kamat érhető el, ha teljesülnek a kért feltételek. Az egyszeri lekötésre évi 7,50 százalékos kamatot fizet a pénzügyi szolgáltató. A konstrukció elérhető 3 és 6 hónapos futamidejű változatban is: utóbbinál 7,5 százalék az éves kamat megújuló lekötés esetén.
A MagNet Banknál a helyben vezetett bankszámla mellett legalább 500 ezer forint friss pénz elhelyezése szükséges az akciós lekötött betéti kamatok eléréséhez. A pénzintézet 3 hónapos futamidejű, Prizma forint betétjénél most 6,62 százalékos az elérhető, éves kamat. A MagNet Bank akciójában kínálnak hat hónapos és 12 hónapos lekötést is: előbbinél évi 6,45 százalék, utóbbinál pedig 4,61 százalék az elérhető kamat.
A Cofidis Bank Takarékszámláján látra szóló és lekötött betétek is elhelyezhetők. Ami a lekötött betéteket illeti, egyéves lekötésnél 5,50 százalék, 2 éves lekötésnél pedig 5,75 százalék az elérhető éves kamat.
A CIB Bank Tandem Megtakarítás néven kombinált betétet tart a kínálatban: itt a betéti résznek minimum 100 ezer forintnak kell lennie, a futamidő 6 hónap, az elérhető éves kamat pedig 7 százalék. A Magnifica nevű prémiumbanki szolgáltatásra jogosult ügyfelek magasabb, évi 10 százalékos kamatot kaphatnak a betéti rész után.