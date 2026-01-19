Deviza
Rendkívüli

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

nyugdíj
fegyverpénz
szja-visszatérítés

Két hét múlva olyan történik Magyarországon, mint még soha: egyszerre 1200 milliárd forintot önt rá a magyarokra a kormány, ők kapják meg – nagyon észnél kell lenniük

Csak a fegyverpénz és az extra nyugdíjkifizetések nagyjából 1200 milliárd forint pluszt hozhatnak az érintetteknek. Az extra juttatások döntő részét ugyanakkor várhatóan ezúttal sem kamatoztatják vagy fektetik be az érintettek.
VG
2026.01.19, 08:19
Frissítve: 2026.01.19, 08:54

Újra különösen nagy háztartási bevételeket hoz a februári hónap az egyszeri kormányzati juttatások nyomán: csak a fegyverpénz és ez extra nyugdíjkifizetések nagyjából 1200 milliárd forint pluszt hozhatnak az érintetteknek – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a Biztos Döntés pénzügyi szakújságírója.

Hungarian,Forint,On,The,Table
Fotó: torcsabi

Négy év szünet – 2022 februárja – után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak februárban a háztartások: a 2024 óta már teljes 13. havi nyugdíj mellett a fegyverpénz már másodszor érkezik majd az érintett szervezeteknél dolgozóknak, és teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is megjelenik az extra bevételek között – hívja fel a figyelmet.

„A 2022. elején nyújtott extra kormányzati juttatások jóval szélesebb kört érintettek – hiszen akkor az szja-visszatérítés is szerepelt a listán –, ám annyiban feltétlenül hasonló most is a helyzet, hogy jelentős többletbevétel keletkezik a háztartásoknál, ami elvben a megtakarítási portfóliót is érezhetően növelheti” – emlékeztet Barát Mihály.

Ráadásul az idén több olyan elemmel is számolni lehet, amelyek szintén jelentős bevételeket hagynak a háztartásoknál, csak éppen havi szinten jelentkeznek, illetve inkább közvetett a hatásuk: ilyen például a gyermekes anyák adómentességének fokozatos kiterjesztése vagy a közszolgálati otthontámogatás bevezetése.

A négy évvel ezelőtti tapasztalatok alapján viszont túl nagy optimizmusra nincs ok: 2022 februárjában egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal – 7,2 százalékkal –, 12 900 milliárd forintra ugrott a lakossági betétek Magyar Nemzeti Bank által kimutatott állománya, vagyis az extra bevételek legnagyobb része a lakossági folyószámlákon kötött ki. „Ezzel önmagában nem is lenne baj, ám a frissen jött pénz döntő része lekötetlen folyószámlabetétként élt tovább, vagyis később sem fektették be” – hangsúlyozza.

A jegybank adatai szerint 2025 novemberére új csúcsra, 

13 750 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági betétek állománya Magyarországon, ami 9,3 százalékos növekedés 2024 tizenegyedik hónapjához képest.

Figyelemre méltó viszont, hogy a látra szóló és folyószámlabetétek mennyisége 12,5 százalékkal, 11 737 milliárd forintra nőtt egy év alatt, így a lakosság a bankszámlákon lévő pénz 85,4 százalékát tartotta lekötés nélkül. „Ez rendkívül magas arány, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a lakossági betétek közel felét, öt éve pedig 23 százalékát lekötötték” – emeli ki Barát Mihály. 

A pihenő pénzek magas aránya miatt pedig éves szinten több százmilliárd forintnyi kamattól fosztják meg magukat a háztartások.

A Gránit Bank hat hónapos futamidejű KamatMax betétjénél most 6 százalékos az elérhető, éves kamat, ha friss forrásról van szó, és teljesülnek az előírt feltételek. A három hónapos futamidejű eBank betétnél 6,15 százalék az elérhető, éves kamat: itt is új pénzt kell elhelyezni, és élő eBank szerződés is szükséges a lekötéshez. Feltétel emellett, hogy a futamidő alatt legalább két egymást követő naptári hónapban, egyenként legalább 400 ezer forint egyösszegű jóváírás érkezzen az ügyfél számlájára. A pénzintézetnél HozamPáros néven befektetési jegyekkel kombinált betét is elérhető, amelynél a betéti részben legalább 50 ezer forint új forrás helyezhető el, 3 hónapra, az elérhető éves kamat pedig 8 százalék.

Az OTP Bank Prémium Forint Betét nevű konstrukciója a prémiumbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szól: itt is új forrás helyezhető el, 6 hónapos futamidőre, legalább 100 ezer forint összegben, az elérhető éves kamat 6 százalék.

A Trive Bank eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 12 hónapos futamidőnél, megújuló lekötéssel évi 8 százalékos kamat érhető el, ha teljesülnek a kért feltételek. Az egyszeri lekötésre évi 7,50 százalékos kamatot fizet a pénzügyi szolgáltató. A konstrukció elérhető 3 és 6 hónapos futamidejű változatban is: utóbbinál 7,5 százalék az éves kamat megújuló lekötés esetén.

A MagNet Banknál a helyben vezetett bankszámla mellett legalább 500 ezer forint friss pénz elhelyezése szükséges az akciós lekötött betéti kamatok eléréséhez. A pénzintézet 3 hónapos futamidejű, Prizma forint betétjénél most 6,62 százalékos az elérhető, éves kamat. A MagNet Bank akciójában kínálnak hat hónapos és 12 hónapos lekötést is: előbbinél évi 6,45 százalék, utóbbinál pedig 4,61 százalék az elérhető kamat.

A Cofidis Bank Takarékszámláján látra szóló és lekötött betétek is elhelyezhetők. Ami a lekötött betéteket illeti, egyéves lekötésnél 5,50 százalék, 2 éves lekötésnél pedig 5,75 százalék az elérhető éves kamat.

A CIB Bank Tandem Megtakarítás néven kombinált betétet tart a kínálatban: itt a betéti résznek minimum 100 ezer forintnak kell lennie, a futamidő 6 hónap, az elérhető éves kamat pedig 7 százalék. A Magnifica nevű prémiumbanki szolgáltatásra jogosult ügyfelek magasabb, évi 10 százalékos kamatot kaphatnak a betéti rész után.

