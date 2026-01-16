A fedezetlen kamatparitású ügyleteket (UIP: uncovered interest parity) vizsgálva megállapítható, hogy a forint és az euró közötti kamatkülönbözetnél kisebb forintárfolyam-gyengülést váró spekulánsok nyereségre tesznek szert, ha hitelt vesznek fel euróban, és azt forintban fektetik be. A fedezeti ügyletkötők nettó importőrök, az exportőrök pedig megfontolhatják, hogy nyitva hagyják-e a devizapozícióikat, amelyek ex post vizsgálatához járul hozzá az elmélet.

A carry trade ügylet eredményességéről, és a nyitott devizapozíció fedezéséről / Fotó: Vémi Zoltán

A bankközi piaci kamatokat figyelembe véve, ha egy bank a bankközi piaci kamatok különbözeténél kisebb forintárfolyam-gyengülést várt az év folyamán, jelentős nyereséget könyvelhetett el, ha euróban vett fel hitelt és forintban helyezte ki a bankközi piacon. Ha az elért nyereséget a havi átlagos bankközi egy hónapos kamatokból és a havi átlagos forint-euró árfolyamokból merítjük, akkor megállapítható, hogy 2012 és 2023 után 2025 kifejezetten eredményes év volt a carry trade ügyleteket alkalmazóknál. Mindhárom évben az említett módon 10 százaléknál nagyobb hozam volt elérhető a bankközi piacon.

Elméletileg a lakosságnak is van lehetősége carry trade ügylet megvalósítására, hiszen, ha például a meglévő értékpapír-portfólióját felhasználva euróban adósodik el (lombard hitel), akkor lehetősége van a kapott eurót forintra váltva forintállampapírt venni. Jellemző ugyanakkor, hogy a bankok jellemzően magas kamatfelárat számítanak fel az euróban felvett lombard hitelek után, tompítva a lakosság devizában történő eladósodását.

Gyakorlatias szempontból elemezve a kérdést azt állapíthatjuk meg, hogy azoknak a vállalatoknak, akik importálnak, és összességében nettó importpozíciójuk van, gyengülő hazai árfolyamkörnyezetben érdemes fedezniük nyitott devizapozíciójukat, mivel a jelentős árfolyamesés drasztikus negatív hatást gyakorolhat az eredményükre.

A kérdés persze az lehet, hogy ha várnak, kvázi nyitva hagyják a devizapozíciójukat, és a jövőben az aktuális spot árfolyamon teszik meg a beszerzést, akkor ez előnyösebb-e a számukra, mint ha a jelenben egy határidős árfolyamon fedeznék azt. Ezt a határidős (forward) árfolyamot a jelenben ismert feltételek mellett érhetik el, hiszen arbitrázsmentes környezetben a kamatok-hozamok különbözetének mértékében tér el a határidős árfolyam az aktuális, azonnali (spot) árfolyamtól.