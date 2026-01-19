Horror vonatbaleset történt az éjjel: egymásba rohant két szerelvény, legalább 39 utas meghalt Spanyolországban – videón a drámai mentés
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben a legfrissebb jelentések szerint legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma elérheti a százat, legalább 30 ember sérülése súlyos – közölték a spanyol hatóságok vasárnap éjjel. A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.
Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte, hogy a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett. Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.
Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült, hogy a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.
A balesetben több mint 30-an súlyosan megsérültek, összesen pedig legalább 73-an. A vonatok közül az egyik, amely a Malaga–Madrid útvonalon közlekedett, kb. 300 utassal az egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd átcsúszott a szomszédos vágányra, ahol frontálisan ütközött egy szembejövő vonattal. Ez a Madrid–Huelva útvonalon közlekedett, nagyjából 100 utassal – írta a Magyar Nemzet.
Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.
Uniós vezetők sora is részvétét fejezte ki a spanyolországi vonatbaleset miatt
Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt, amelyben a legfrissebb hivatalos spanyol közlések szerint 21-en meghaltak és 90-en megsérültek.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a halálos áldozatok hozzátartozói és a sérültek mellett az egész spanyol néppel együttérzését fejezte ki.
„Ma éjszaka Önökkel vagyok gondolatban” – írta az X közösségi oldalon Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, gyors felépülést kívánva a sérülteknek.
Roberta Metsola európai parlamenti elnök erőt és lelki megbékélést kívánt az áldozatoknak, illetve hozzátartozóiknak, a sérülteknek gyors felépülést is. Egyúttal köszönetét fejezte ki a mentést végzőknek.
Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén az elsők között reagált a szerencsétlenségre. „Olaszország osztozik Spanyolország fájdalmában a tragédia miatt” – fogalmazott Meloni.