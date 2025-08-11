Nem hagyja magát, szembeszáll a kínai elektromosautó-gyártókkal a Tesla: jönnek Musk új modelljei óriási hatótávval

A Tesla két új, nagy hatótávú elektromos modellt vezet be a kínai piacra: a Model 3+ akár 830 kilométer hatótávval, míg a hatüléses Model Y L 751 kilométert tud megtenni egyetlen töltéssel a CLTC szabvány szerint – írja az e-cars.hu.

A Tesla hosszabb hatótávú modellekkel győzné le a kínai konkurenciát / Fotó: Hemis via AFP

A Model 3+ a széria eddigi legnagyobb akkumulátorával, egy 78,4 kilowattórás LG nikkel-mangán-kobalt akkumulátorcsomaggal érkezik, amely 448 kilogramm súlyú, és energiasűrűsége 175 wattóra per kilogramm. A Model 3+ hatótávja így jelentősen nőtt a korábbi Model 3 AWD Long Range (753 kilométer) értékéhez képest.

A hajtást egy a hátsó tengelyen elhelyezett 225 kilowattos villanymotor biztosítja, ami 31 kilowatt teljesítménnyel erősebb a korábbi modellnél. A Model Y L három üléssoros, tágasabb verzió, amely 82 kilowattóra kapacitású LG nikkel-mangán-kobalt akkumulátort használ, súlya 465 kilogramm, energiasűrűsége 176 wattóra per kilogramm, és a CLTC hatótávja 751 kilométer. Két villanymotor hajtja, az első tengelyen 142 kilowatt, a hátsón 198 kilowatt teljesítménnyel.

Méreteiben hosszabb és magasabb a jelenlegi Model Y Juniper változatnál, hosszúsága 4,98 méter, tengelytávja 3,04 méter, szélessége 1,92 méter, magassága pedig 1,67 méter. A Model Y L várhatóan 2025 őszén kerül piacra Kínában, árazásról egyelőre nincs hivatalos információ, míg a Model 3+ megjelenési időpontja és ára szintén nem ismert, de a regisztrációk alapján hamarosan elérhető lesz.

Összefoglalva ezek a modellek a Tesla kínai kínálatának új csúcsát jelentik hatótávban, egyben erősítve pozícióját a nagy hatótávú elektromos autók piacán Kínában.