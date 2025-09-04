Széllel szemben erősödött brutálisan a 4iG

Alaposan visszaestek az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei magyar idő szerint péntek délután, a Dow Jones mintegy 250 pontot zuhant, miközben a befektetők a legfrissebb, vártnál jóval gyengébb munkaerő-piaci adatokat mérlegelték. A 4iG viszont száguldott a pesti börzén.

Száguld a 4iG / Fotó: Kallus György

Bár sokan bíznak benne, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve a következő ülésén kamatot vág, a befektetőkre ezúttal jobban hatottak a gyengülő gazdasági adatok által keltett aggodalmak.

Lefordultak az európai tőzsdeindexek is a hírre, a DAX 0,8, a francia CAC 40 0,6 százalékkal került lejjebb délután 5-ig.

A BUX is 1,2 százalékkal, 103 179 pontra csökkent. Az azonnali részvénypiacon 14,15 milliárd forintos forgalom alakult ki.

A blue chipek közül különösen az OTP és a Richter zuhant nagyot. A bankpapír 1,7 százalékkal, 30 100 forintra, míg a gyógyszerrészvény 1,5 százalékkal, 10 270 forintra gyengült.

A Mol kurzusa 0,8 százalékkal, 2900 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,6 százalékkal, 1898 forintra süllyedt.

A kisebb kapitalizációjú részvények közül kitűnt az eddigi árfolyamcsúcsát megdöntő 4iG, amely 4,6 százalékkal, 2160 forintig ralizott.

Jól szerepelt a 3,3 százalékkal, 4970 forintig vágtázó Alteo is.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Az euróért a tőzsdezárás időpontjában 392,68, a dollárért 334,6 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon. Különösen a zöldhasúval szemben feltűnő a forint ereje, a csütörtöki záróhoz mérten a magyar pénznem 0,8 százalékkal izmosodott.