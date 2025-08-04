Hivatalos: hatalmas fogás a 4iG-nál – majdnem 250 ezer háztartás kerül hozzá

A 4iG lezárta a PR-Telecom akvizícióját, amellyel jelentősen bővült saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája. A cégcsoport több mint 50 ezer új előfizetővel és közel 3800 kilométernyi hálózattal erősíti piaci pozícióját.
A Budapesti Értéktőzsdén közzétett közlemény szerint hivatalosan is lezárult a 4iG Távközlési Holding Zrt. és a PR-Telecom közötti tranzakció. A Gazdasági Versenyhivatal júliusi engedélye után a mai nappal 100 százalékban a 4iG tulajdonába került a regionális távközlési szolgáltató, amely 10 vármegyében, közel 200 településen biztosít vezetékes televíziót, internetet és telefont.
A PR-Telecom több mint 25 éve működik, jelenleg 236 ezer háztartást ér el, és mintegy 50 ezer előfizetőt szolgál ki. Az akvizícióval a 4iG nemcsak ügyfélkörét bővítette, hanem hálózatát is: közel 3800 kilométerrel nőtt a cégcsoport saját infrastruktúrája, ebből mintegy 1800 kilométer optikai hálózat.
A tranzakció lehetővé teszi, hogy a 4iG egyes területeken kiváltsa a költséges hálózatépítési beruházásokat, miközben erősíti pozícióját a vezetékes piacon. A vállalat hosszabb távon olyan kombinált csomagokat is piacra vihet, amelyek összevonják a vezetékes és a mobil előfizetéseket – ezzel bővítve a PR-Telecom ügyfeleinek szolgáltatási lehetőségeit.
A tulajdonosváltás az ügyfelek számára nem jelent változást: a szolgáltatások zavartalanul működnek tovább. A PR-Telecom irányításában a korábbi tulajdonosok is szerepet vállalnak, a vezérigazgatói posztot továbbra is Szunyoghné Fojt Marina tölti be, az operatív igazgatói feladatokat pedig Fojt Zoltán látja el.
A szemünk láttára születik meg az 1000 milliárdos új magyar cégóriás: már ott van a tíz legnagyobb között
A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll. A 4iG idei kilátásait javítja a több országra kiterjedő integráció előrehaladása, valamint a digitális kapcsolódás és a védelmi technológiák iránti növekvő kereslet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.