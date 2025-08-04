Hivatalos: hatalmas fogás a 4iG-nál – majdnem 250 ezer háztartás kerül hozzá

A 4iG lezárta a PR-Telecom akvizícióját, amellyel jelentősen bővült saját tulajdonú vezetékes infrastruktúrája. A cégcsoport több mint 50 ezer új előfizetővel és közel 3800 kilométernyi hálózattal erősíti piaci pozícióját.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. befejezte a PR-Telecom felvásárlását, így közel 200 település és több tízezer előfizető került a cégcsoporthoz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett közlemény szerint hivatalosan is lezárult a 4iG Távközlési Holding Zrt. és a PR-Telecom közötti tranzakció. A Gazdasági Versenyhivatal júliusi engedélye után a mai nappal 100 százalékban a 4iG tulajdonába került a regionális távközlési szolgáltató, amely 10 vármegyében, közel 200 településen biztosít vezetékes televíziót, internetet és telefont.

Tovább bővül a 4iG hálózata

A PR-Telecom több mint 25 éve működik, jelenleg 236 ezer háztartást ér el, és mintegy 50 ezer előfizetőt szolgál ki. Az akvizícióval a 4iG nemcsak ügyfélkörét bővítette, hanem hálózatát is: közel 3800 kilométerrel nőtt a cégcsoport saját infrastruktúrája, ebből mintegy 1800 kilométer optikai hálózat.

A tranzakció lehetővé teszi, hogy a 4iG egyes területeken kiváltsa a költséges hálózatépítési beruházásokat, miközben erősíti pozícióját a vezetékes piacon. A vállalat hosszabb távon olyan kombinált csomagokat is piacra vihet, amelyek összevonják a vezetékes és a mobil előfizetéseket – ezzel bővítve a PR-Telecom ügyfeleinek szolgáltatási lehetőségeit.

A tulajdonosváltás az ügyfelek számára nem jelent változást: a szolgáltatások zavartalanul működnek tovább. A PR-Telecom irányításában a korábbi tulajdonosok is szerepet vállalnak, a vezérigazgatói posztot továbbra is Szunyoghné Fojt Marina tölti be, az operatív igazgatói feladatokat pedig Fojt Zoltán látja el.