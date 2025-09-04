Rakétaként lőtt ki a Richter árfolyama, a forint gyengén indította a napot

Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,2 százalékos emelkedéssel, 103 309 ponton rajtolt.

Felpattant a Richter csütörtök reggel, a BUX felfelé vette az irányt / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 29 980 forintra csökkent, a három másik blue chip viszont felfelé vette az irányt. A Mol 0,4 százékkal 2898 forintra emelkedett, a Richter 1,1 százalékkal 10 440 forintig lőtt ki, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal 1898 foirntra drágult.

A befektetők ma leginkább a délután érkező amerikai foglalkoztatottsági adatokra, valamint az amerikai–európai uniós vámtárgyalások fejleményeire fókuszálnak. Itthon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök délelőtti, közgazdász-vándorgyűlésen elmondott beszéde is hozhat izgalmakat a piacokon.

A forint kissé gyengült csütörtök reggel kilenc óráig, a gyenge júliusi kiskereskedelmi adatok közzétételét követően. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 394,1 forintra emelkedett, a kurzus közel egyéves csúcsról mozdult el.

A dollárt 0,2 százalékkal drágábban, 338,2 forinton váltják.