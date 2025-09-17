Deviza
Lélegzet-visszafojtva várja a kriptopiac a Fed döntését, de több kell ide, mint maguk a számok

A kriptopiac legnagyobbja nagyot esett augusztus közepi árfolyamcsúcsáról, bőven lenne még tere az erősödésnek. A bitcoin is a Fed kamatdöntésére vár, de a 25 bázispontos kamatvágás lehet, már kevés lesz a rali újraindításához.
Mészáros Gergő
2025.09.17, 05:59

Visszafogott optimizmussal megy neki a Fed szerda esti döntésének a bitcoin: a legnagyobb kriptodeviza az ősz beköszönte óta 7,3 százalékot emelkedett – ugyanezen időtáv alatt az S&P 500 3 százalékkal értékelődött fel, az amerikai tőzsde legnagyobb indexe pedig a Nasdaqkal egyetemben újabb történelmi csúcsra is tudott emelkedni –, az elmúlt pár nap azonban már elsősorban az oldalazásról szólt a bitcoin árfolyamán. A befektetői kivárás érthető, a token ugyanis, az ethereummal egyetemben, hatalmas ralin van már túl az idén, a profitrealizálás ténye így aligha tekinthető meglepetésnek.

Fotó: Hans Lucas via AFP
Veszik a bitcoin ETF-jeit, mint a cukrot / Fotó: Hans Lucas via AFP

Veszik a bitcoin ETF-jeit, mint a cukrot 

Az amerikai tőzsdén jegyzett befektetési alapok forgalmából azonban az látszik, a kriptopiacon csak közvetett kitettséget vállaló befektetők a token árfolyamának iránykeresése ellenére sem engedték el a bitcoin kezét: a múlt hét folyamán az amerikai bitcoin-ETF-ek nettó tőkeállománya 2,3 milliárd dollárral nőtt, a nettó tőkeáramlás pedig minden nap pozitívban maradt, tehát az ETF-ek keresleti gondokra nem panaszkodhatnak. Az amerikai bitcoin-ETF-ek a legfrissebb adatok szerint 

  • 165,9 milliárd dollárt kezelnek jelenleg, 
  • az állomány ezzel megközelíti az augusztusban beállított, 169 milliárd dollár körüli csúcsot is.

A token származtatott termékei iránti kereslet a bitcoin idei raliját látva érthető: a token 22 százalékos hozamot generált már az idén, úgy, hogy az augusztusi csúcsponton 32 százalékos nyerőben is ki lehetett szállni. Azt azonban nem lehet mondani, hogy a token minden befektetője repes az örömtől: az augusztus közepi árfolyamcsúcsról ugyanis 13 százalékot esett a kurzus, és ha valaki a zeniten szállt be, még jelenleg is 7 százalékos gödörben ül.

 

A bitcoin azonban a tőle megszokott hektikus árfolyammozgása ellenére sem volt rossz vétel az idén, január elseje óta ugyanis közel 10 százalékpontot vert az amerikai tőzsde hozamára.

 

Ha katalizátorra vár a kriptopiac, azt villámgyorsan meg is kaphatja

A bitcoin oldalazása mögött az is állhat, hogy a befektetők kivárják a Fed szerda esti, magyar idő szerint este nyolc órai döntését, melytől a piac jelenleg 25 bázispontos kamatcsökkentést vár, ám az 50 pontos nyesés sincs kizárva. A döntést követő piaci reakciót illetően azonban nagy kérdés, hogy a vágás mekkora mértékben van már beárazva a jelenlegi árfolyamokba: mivel a 25 pontos csökkentést már szinte készpénznek veszi a piac, ennek bekövetkezte akár még korrekciót is elindíthat az árfolyamokon a „buy the rumor, sell the news” jelenségnek köszönhetően, a váratlan, 50 bázispontos kamatvágás viszont hatalmas lökést adhatna az árfolyamoknak felfelé. 

Azon is sok múlik azonban, hogy Jerome Powell jegybankelnök pontosan milyen kommentárt fűz a Fed döntéséhez, 

a túlzott pesszimizmus ugyanis könnyen elronthatja a befektetői hangulatot, ami a jelenlegi, például részvénypiaci árazottsági szorzók mellett könnyedén lejtőre teheti a tőzsdéket, a csúszdára pedig minden bizonnyal a bitcoin és a kriptopiac egésze is felkerülne, hiszen a spekulatív kockázati eszközök piacán rendre nagyobb lendülettel csapódik le minden rossz hír, mint a tőkepiacok fősodrán.

