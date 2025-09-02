Kipukkadt a lufi? Gödörben a bitcoin és az ether - van magyarázat, de ez sokaknak nem fog tetszeni

Nincs túl jó hangulat a kriptopiacon, az elmúlt napokban mind az ethereum, mind a bitcoin látványos értékvesztést könyvelt el, a szakértők szerint pedig egyelőre nem látszik, mi is tudná átlendíteni ezen a lokális mélyponton a kriptodevizák két nagyágyúját.

Oldalaznak a kriptodevizák, keresi az irányt a bitcoin / Fotó: Hans Lucas via AFP

Oldalaznak a kriptodevizák, keresi az irányt a bitcoin

Augusztus közepére a bitcoin és az ether is hatalmasat ralizott a tavasszal elért mélypontjaikhoz mérten: a kettes számú kriptoeszköz 210 százalékot emelkedett a vámháborús félelmek által előidézett, április 9-én mélypontot ütő szakadásából az augusztus 14-i csúcspontig, míg a bitcoin 64 százalékot száguldott ugyanezen idő alatt, történelmi árfolyamcsúcsokat is beállítva az út során.

A két nagy token lendülete azonban a nyár végére már elfogyott,

a csúcsról a bitcoin 11, az ether pedig 8,2 százalékot süllyedt szeptember második napjára. A dinamika megváltozása mögött a szakértők elsősorban a kriptopiachoz mérten alacsonyabb rizikófaktorral rendelkező részvénypiac ralijának tőkeelszívó hatását azonosítják. Az S&P 500 és az amerikai tőzsde többi indexe ugyan szintén nem mutatott nagy menetet augusztus közepe óta, a tőzsdék egyszer-egyszer fel-fel tudtak szúrni annyira, hogy többször is új csúcsot üssenek az árfolyamaikon, szemben a két kriptodevizával, melyek jelentős értékvesztésben vannak immáron bő két hete.

Óvatossá válnak a kriptopiaci befektetők, és erre minden okuk meg is van

A kriptopiaci kockázatvállalási kedv csökkenését a szektor hangulatindexén is nyomon lehet követni: míg a 100-as skálán

Donald Trump megválasztása környékén 90 fölött is járt a mutató,

a nyári csúcsok során pedig a 70–80 közti sávban keringett a kurzus,

az elmúlt hetekben a 40–50 közti tartományt teszteli a mutató,

ami nagymértékű befektetői visszahúzódást sugall.

Ezt támasztják alá a kriptopiac forgalmi adatai is, a Cointelegraph számai szerint a bitcoin azonnali piacának forgalma a múlt héten 9 százalékkal, 8,5-ről 7,7 milliárd dollárra esett, ezzel párhuzamosan pedig az opciós piaci kereslet is visszaesett, a 45,8-ről 45 milliárd dollárra. És ezt látni az amerikai ETF-ek forgalmán is, a tőzsdén kereskedett befektetési alapokból a rekordok óta eltelt napok több mint felében negatív volt a nettó tőkeáram, azaz a vagyonok kifelé jöttek az immáron másfél éve üzemelő ETF-ekből, nem pedig befelé áramlottak a piacra.

A kriptodevizák átfogó gyengélkedése valamelyest meglepetés,

hiszen Jerome Powell amerikai jegybankelnök Jackson Hole-ban elmondott beszéde után szinte biztossá vált, hogy a Fed szeptemberben elkezdi csökkenteni a kamatokat a világ legnagyobb gazdaságában, ez pedig a biztos kötvénypiaci hozamok csökkentésén keresztül a kockázatosabb eszközök, így a kriptopiac felé kellene terelje a befektetőket.