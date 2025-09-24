Hivatalos: nyilatkozatot tett Magyarország legnagyobb bankja az ingyenes készpénzfelvétel új szabályáról – ez nagyon sokakat érint, minden tranzakciónál dönteni kell

Az OTP Bank 2025. szeptember 19-től ATM-használati díjat vezetett be a külföldi kibocsátású bankkártyák esetében. Az árazás összhangban van a hazai és régiós gyakorlatokkal. A díj nem érinti sem az OTP bankcsoport külföldi leánybankjai által, sem a magyarországi bankok által kibocsátott kártyákat – közölte a pénzintézet lapunkkal.

Az OTP Bank megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a külföldi bankok kártyáival / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint ismert, az OTP Bank eltörölte a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a külföldi bankok által kibocsátott kártyáknál. Ez a döntés a Revolut és a Wise ügyfeleit is érinti, akik eddig ingyen tudtak forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból. A változás szeptember 19-től lépett életbe, és a felhasználók már találkozhatnak az új díjakkal az ATM-eknél.

A friss hirdetmény szerint a készpénzfelvételi díj forintban 1999 forint alkalmanként, míg eurós automatából történő pénzfelvételért 4,99 eurót kell fizetni. A limitek is szigorúak: forintban 150 ezret, euróból 100-at lehet felvenni egy tranzakció során. A Revolut és a Wise saját díjszabása is tovább növelheti a költségeket.

Az OTP reagálásában azt kiemelte, hogy a kártyabirtokosokat minden esetben előzetesen tájékoztatják az ATM képernyőjén, és szabadon dönthetnek a tranzakció folytatásáról.

Eddig az Erste és az OTP vezetett be fix díjat a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre

Magyarországon eddig csak az Erste alkalmazott fix díjat a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre, 1200 forintos mértékben. Mostantól azonban az OTP is a fizetős bankok közé tartozik, ráadásul magasabb díjszabással. Ez különösen azokat érintheti kellemetlenül, akik az OTP eurós ATM-jeit használták utazás előtt.

Eddig ugyanis többször is fel tudtak venni 100 eurós tételeket teljesen díjmentesen, mostantól viszont minden tranzakció után közel öt eurót kell fizetniük. Jelenleg úgy tűnik, hogy más hazai bankok ATM-jeinél még elérhető a díjmentes készpénzfelvétel a Revolut és a Wise kártyáival, de a két legnagyobb szereplő, az Erste és az OTP már lezárta ezt a lehetőséget.

Az euróhoz jutás így különösen költséges lett Magyarországon, mivel alternatív, ingyenes eurós ATM egyelőre nem ismert. Ráadásul mindkét fintech szolgáltatónál van havi limit, amely felett a készpénzfelvétel külön díjat von maga után, így az OTP új terhei duplán érződhetnek a felhasználóknál.