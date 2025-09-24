Bődületeset ugrott a profit a Micronnál, hatalmasat tarol az MI-csipeken a vállalat – ez már Trumpék figyelmét is felkeltheti

Nagyot dobott a Micron Technology bevételén és nyereségén a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokhoz szükséges memóriacsipek iránti robusztus kereslet. Az augusztussal zárult negyedévben az amerikai óriáscég 46 százalékkal magasabb, 11,31 milliárd dolláros bevételt mutatott ki, miközben adózott nyeresége két és félszeresére, 3,14 milliárd dollárra gyarapodott. Bruttó árrése pedig elérte az 51,5 százalékot.
A szerdai amerikai tőzsdezárást követően közreadott gyorsjelentés nem okozott meglepetést, ezt tükrözi vissza a részvényárfolyam 0,5 százalékos emelkedése a zárást követő elektronikus kereskedésben. Az egyes üzletágak teljesítményét tekintve a versenytársaknál már ismerős képlet tárul elénk, azaz az MI-t kiszolgáló csipek dominanciája rátelepszik a többi üzletágra.
Kiemelkedik a felhőüzletág 4,54 milliárd dolláros bevétele és 59 százalékos nyereségtermelési rátája, míg az adatközpontokat, a mobilszektort és az autóipart kiszolgáló egységeknél 31–41 százalék között alakult a bruttó profitráta.
A rendkívül csipigényes elektromosautó-ipart ellátó üzletág például szerény 16 százalékkal, 1,41 milliárd dollárra tudta csak növelni bevételét, a marzsa is a legalacsonyabb, ami jól jelzi a klímavédelmi támogatási politikának a Donald Trump által elrendelt leépítését és a piaci kereslet a korábban reméltnél jóval visszafogottabb növekedését.
Az MI esetében pont fordított a helyzet, s alapvetően ez határozza meg a közeljövőben a Micron Technology teljesítményét. A cég szupererős, a mesterséges intelligenciára fókuszált HBM (High-Bandwidth Memory) csipjei iránti igény ugyanis dinamikusan nő.
A világ legnagyobb memóriagyártói között
a verseny jórészt arra irányul, hogy a toronymagasan világelső Nvidia kulcsfontosságú HBM-beszállítójává váljanak.
Ebben a Micron jól áll, már szállít HBM-et az Nvidia néhány félvezetőjéhez. Sanjay Mehrotra vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a 2025-ös üzleti év most zárult negyedik negyedében a Micron HBM bevétele közel 2 milliárd dollárra nőtt, miután a legkifinomultabb MI-modellek kiépítésére és az adatközpont-infrastruktúra bővítésére irányuló erőfeszítések fellendítették a Micron HBM-ek iránti keresletet.
Mehrotra arra számít, hogy a következő hónapokban sikerül lekötni a 2026-os üzleti évre rendelkezésre álló teljes HBM-gyártó kapacitásukat. A HBM3E ármegállapodásai nagyrészt lezárultak, míg a fejlettebb HBM4 csipekkel kapcsolatos tárgyalások még folyamatban vannak a megrendelőikkel.
Itt azért vannak kockázati tényezők, ezek a csipek jóval drágábbak, viszont a nagy tételben vásárlók ebből jókora kedvezményeket tudnak kicsikarni, ami viszont ronthatja a Micron profitmarzsát. Mindenesetre a cég pozitív jövőképet tárt befektetői elé. Ami a folyó negyedév üzleti számait illeti,
várják, meghaladva az elemzői várakozásokat. A gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón szó esett arról, hogy a Joe Biden-féle CHIPS and Science állami beruházástámogatási program keretében kapott 6,2 milliárd dollárral mi lesz azután, hogy az eredetileg vissza nem térítendő támogatás fejében a Trump-adminisztráció újabban szavazati joggal nem felruházott részvényeket követel a kedvezményezett vállalatokban.
Az első ilyen „állami beépülés” az Intel esetében már meg is történt. Sanjay Mehrotra nem érez ilyen veszélyt, s Washingtonnak hízelegve megjegyezte, hogy a kormány nagyon elégedett az amerikai gyártás iránti elkötelezettségükkel. Ezt arra is alapozza, hogy az idahói új gyártóbázisuk építéséhez Bidenék által megítélt állami támogatás aktuális részét feltételek nélkül le tudták hívni a nyáron.
