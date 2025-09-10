Mol: itt a bombahír – új olajlelőhelyet találtak Magyarországon

A magyarországi Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet találtak. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – jelentette be az olajtársaság szerdán a tőzsde honlapján.
A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi ezer hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást
– mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.
A Galgahévíz-4 kút a Mol csoport szénhidrogén-termeléséhez mintegy fél százalékkal járul hozzá.
A magyar olajtársaság a közelmúltban több hazai lelőhelyet is felfedezett.
A Mol csoport tavaly átlagosan napi 93,8 ezer hordó szénhidrogént termelt ki, ez 4 százalékos bővülés 2023-hoz képest. A 2024-es csoportszintű kitermelésből a magyarországi kihozatal 11,5 ezer hordó volt. Az olajvállalat hazai kitermelése 15 százalékkal bővült tavaly.
A Mol részvényei közvetlenül nem reagáltak a friss olajtalálatról szóló hírre. A társaság kurzusa 0,3 százalékkal csökkent szerda 10 óráig. Az év eleje óta 6 százalékkal került feljebb az árfolyam.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.