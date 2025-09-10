Mol: itt a bombahír – új olajlelőhelyet találtak Magyarországon

A magyarországi Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet találtak. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – jelentette be az olajtársaság szerdán a tőzsde honlapján.

Galgahévíz mellett talált olajat a Mol / Fotó: Németh András Péter

A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi ezer hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.

Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást

– mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Galgahévíz-4 kút a Mol csoport szénhidrogén-termeléséhez mintegy fél százalékkal járul hozzá.

Szaporodnak a Mol hazai olajkútjai

A magyar olajtársaság a közelmúltban több hazai lelőhelyet is felfedezett.

Idén tavasszal Magyarország nyugati részén, Somogysámson határában talált kőolajmezőt, 1250 méteres mélységben. A kút napi 1200 hordó termelésre képes.

Tavaly áprilisban Tura közelében bukkant egy körülbelül napi 500 hordó termelésre képes olajlelőhelyre.

Vecsésen pedig még 2022-ben fedezett fel jelentős mennyiségű kőolajat a társaság.

A Mol csoport tavaly átlagosan napi 93,8 ezer hordó szénhidrogént termelt ki, ez 4 százalékos bővülés 2023-hoz képest. A 2024-es csoportszintű kitermelésből a magyarországi kihozatal 11,5 ezer hordó volt. Az olajvállalat hazai kitermelése 15 százalékkal bővült tavaly.