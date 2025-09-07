Deviza
szex
globalizáció
munkaerőpiac

Agyő munkahelyi romantika - Európában is amerikanizálódik a vállalati szektor

A Nestlé vezérigazgatójának lemondáshoz vezető munkahelyi affér egy új korszak hajnalát jelzi. Globalizálódik a vállalatirányítás, ami az amerikai normák átvételét jelenti az öreg kontinensen. Egyre több vezető kerülhet a munkahelyi viszonyok csapdájába.
Faragó József
2025.09.07, 19:38

Új korszak hajnalát jelzi Európában, hogy a svájci székhelyű Nestlé elbocsátotta Laurent Freixe vezérigazgatót, mert a férfinek titkos viszonya volt az egyik közvetlen beosztottjával. Úgy tűnik, hogy az öreg kontinensen eddig megszokott laissez-faire megközelítés átadja helyét a munkahelyi kapcsolatok amerikai stílusú rendfenntartó megközelítésének.

munkahelyi szex
Már Európában sem nézik el a munkahelyi szexet / Fotó: Stefan Wermuth

Konvergálnak a munkahelyi szabványok

Európa nagy részén hagyományosan nem foglalkoznak az alkalmazottak magánéletével, s ez a vezetőkre, igazgatósági tagokra is igaz. Ezt a gyakorlatot az európai hatóságok is támogatják, amennyiben 

az Egyesült Államokban megszokottnál szigorúbban korlátozzák az alkalmazottak megfigyelését. 

Nem véletlen, hogy éppen Svájcban pattant ki a botrány, mert ott az Európai Unióban hatályosnál enyhébbek a foglalkoztatási és az adatvédelmi törvények. Európában a munkajogok és az adatvédelmi jogok nagyobb teret hagynak a munkahelyi kapcsolatoknak. 

A szemléletváltás részben a befektetőknek és a részvényesi csoportoknak köszönhető. A vállalati szabványok globalizálására irányuló törekvések a vállalat hírnevét és pénzügyi teljesítményét fenyegető kockázatok kezelését célozzák. Míg az Európai Unióban a munkavállalók védelme érdekében történtek lépések, melyek a vállalatokat visszaélés-bejelentő programokra kötelezik. Jogi szakemberek szerint az eredmény a munkahelyi szabványok konvergenciája az Atlanti-óceán két partján.

Nem lehet alábecsülni a kulturális normákat

Az Egyesült Államok az üzleti világban a kulturális normák legfőbb exportőre

 - fogalmaz Martin Gelter, a Fordham Egyetem jogászprofesszora.

Amerikai vállalati vezetők sora veszítette el állását a munkahelyi kapcsolatok miatt, mióta a #MeToo mozgalom nyolc évvel ezelőtt felívelt. Köztük olyan nagy cégek vezetői is lemondásra kényszerültek, mint a McDonald's vagy az Intel. A legtöbb amerikai állami vállalat megtiltja a vezetőknek, hogy beosztottakkal randevúzzanak, és szigorú szabályokat alkalmaznak az ilyen kapcsolatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. A befektetők alapvető elvárása minden területen az átláthatóság.

A kulturális normák is szerepet játszanak a vállalati gyakorlatban.

 A #MeToo mozgalom csúcspontján Franciaországban néhányan "puritanizmusnak" nevezték a szexuális zaklatással kapcsolatos kollektív leszámolást, azzal érvelve, hogy a túlbuzgó kötelességszegési vádak alááshatják a szexuális szabadságot. A Le Monde közölt 2018-ban egy nyilvános levelet amelyet 100 francia nő, köztük Catherine Deneuve színésznő is aláírt.
 

Elkerülhetetlenek a munkahelyi viszonyok

Az Atlanti-óceán mindkét partján szigorodó normák ellenére még mindig viszonylag ritkák azok az esetek, amikor a vezérigazgatók munkahelyi kapcsolatok miatt mondanak le. A széles piacot leképező S&P 500 indexkosárban szereplő vállalatok vezérigazgatóinak utódlása tavaly 90 százalékban előre tervezett volt. Elenyésző azok aránya, akiket vállalati alulteljesítés, személyes kötelességszegés, pénzügyi vétségek vagy más ok miatt kényszerítettek a távozásra.

A jövőben mindkét kontinensen több vezető kerülhet munkahelyi incidensek csapdájába

 - mondta John Coffee, a Columbia Law School professzora, aki a vállalatirányítási kérdésekre szakosodott. És úgy véli: a munkahelyen, ahol az alkalmazottak gyakran több időt töltenek, mint a családjukkal, szinte elkerülhetetlen a személyes kapcsolatok kialakulása.

