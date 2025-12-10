Rekordprofitot és ítéletet hirdetett a TUI: ezek most a legnépszerűbb téli úti célok

Pazar üzleti évet zárt az európai utazásszervezői piac éllovasa, a német TUI, amely mind bevételeit, mind nyereségét tekintve sokat javított előző évi teljesítményén. Az viszont nem jó előjel, hogy az októberrel megkezdett üzleti évben a lendületet nem tartják fenntarthatónak, s az elemzői várakozásoknál gyengébb turistaforgalmat valószínűsítenek a következő évre.

A TUI utazási irodái rekordprofitot termeltek az idei üzleti évben / Fotó: Michael Nguyen

Mindamellett a növekedési pályáról nem térnek le, csak lassítanak. Szerda reggel publikált éves jelentésük szerint bevételük 2–4 százalék közötti, míg üzemi nyereségük 7–10 százalékkal bővülhet csupán, igaz, ezek így is merész vállalásnak tűnnek. A társaság a visszafogottabb tempóért

a jelenlegi kereskedelmi környezetet,

a makrogazdasági bizonytalanságokat,

a fogyasztói hangulat esetleges romlását

és a geopolitikai feszültségeket

okolja, mint rajta kívül álló tényezőket. A TUI-nak első körben legnagyobb piacán, azaz saját hazájában kell rendeznie a sorait, mivel a németek utazási kedve jócskán hanyatlott az utóbbi időben. Ezt a társaság a nemzetközi tevékenységének fokozásával és kínálatának differenciálásával azonban át tudta hidalni, s nem is akárhogyan.

Legdinamikusabban a TUI hajózási üzletága növelte a profitját

A TUI augusztusban még a nyári szezont övező bizonytalanságokról kommunikált, de úgy tűnik, hogy túl pesszimista volt, hiszen végül rekordot jelentő 1,413 milliárd eurós üzemi profittal zárta szeptemberben az üzleti évet. Ez árfolyamhatásoktól szűrten 12,6 százalékos növekedés, ami meghaladja az augusztusban módosított 9–11 százalékos célszámot.

A profittermelésben a hajózási üzletág járt az élen, amely 29 százalékkal többet, 481 millió eurót tett be a közösbe, míg a legnagyobb forgalmú szállodai üzletág kerek 10 százalékkal, 735 millió euróval növelte üzemi nyereségét.

A charterüzletág volt fekete bárány, a légi közlekedést jellemző ádáz versenyben a TUI ezen divíziója csak 200 millió eurós profitot tudott felmutatni, a tavalyinál 34 százalékkal kevesebbet. A profitesésben a cég szerint az átszervezési költségek is közrejátszottak. A csoport teljes bevétele 4,4 százalékkal, 24,18 milliárd euróra gyarapodott.