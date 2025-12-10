Deviza
EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,190.23 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,178.08 -0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.98 -0.04% BUX108,190.23 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,178.08 -0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.98 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
kormány
emelés

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíjat – a Tisza Párt kegyetlenül nekiesne a nyugellátásoknak

Rendkívüli ülésen döntött a parlament arról, hogy bevezetik a 14. havi ellátást az időskorúak számára. A pluszjuttatás a 13. havi nyugdíj korábbi visszaépítéséhez hasonló ütemben, 2029-ig évente egyheti összeggel bővíti az ellátást, ami már jövőre átlagosan mintegy 65 ezer forint pluszt jelenthet a nyugdíjasoknak. A parlamenti döntés után rögtön megszólaltak olyan szakértői kritikák is, amelyek szerint a többletteljesítés hosszú távú költségvetési terhet jelenthet.
VG
2025.12.10, 11:22
Frissítve: 2025.12.10, 12:34

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól – írta a Magyar Nemzet . Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

FIZETŐS, NE HASZNÁLD! nyugdíj
Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök egy október végi Facebook-videójában jelentette be, hogy lesz 14. havi nyugdíj. A kormányfő akkor azt mondta: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén.

Nem egészen másfél hónappal a bejelentés után az Országgyűlés el is fogadta a javaslatot, így az időskorúak jövő év februárjában már meg is kapják a juttatás első heti részét.

Megnyírbálná a nyugdíjakat a Tisza

A Magyar Nemzet szerint Lengyel László már most arról beszélt a Klikk TV műsorában, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, amit szerinte öt percen belül el fognak venni. Ezzel a Tisza Párt gazdasági programjának egyik szerzője gyakorlatilag megerősítette, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülve megszüntetné a Fidesz által bevezetett juttatást.

Nem meglepő Lengyel kijelentése, ugyanis korábban már a 13. havi nyugdíjat is kritizálták a Tisza körüli szakértők. Arról nem is beszélve, hogy a napvilágot látott terveik szerint láncfűrésszel esnének neki a jelenleg működő nyugdíjrendszernek. A titkosnak szánt baloldali megszorítócsomagban arról értekeznek, hogy a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert.

Ismét piaci alapra helyezné a Tisza Párt a nyugdíjrendszert, borítékolható a szociális katasztrófa

A Tisza-csomag szerzői egyébként úgy érvelnek a Magyar Nemzet cikke szerint , hogy hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert piaci befektetésekre kell alapozni. A készítők – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal támasztják alá hajmeresztő tervüket, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása húsz-harminc éven belül elérheti a GDP negyven-ötven százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a hazai tőkepiacnak. A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu