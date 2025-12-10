Gigatámogatás segíti a napelemesek energiatárolását, százmilliárdos program veszi kezdetét - sorra derülnek ki a részletek

Újból megéri napelemet telepíteni

A támogatás felhasználásával sokat javulhat a helyzet, hiszen nem vész kárba a nap közben megtermelt háztáji energia. Egy részét a háztartások elraktározhatják néhány órával későbbre, amikor szükségük van rá.

Tároló pedig bőven lesz – erről a Manap Iparági Egyesület elnöke tájékoztatta a Világgazdaságot. Szolnoki Ádám a most bejelentett programot ígéretesnek nevezte, de az értékelésére a további részletek ismerete nélkül egyelőre nem vállalkozott. Jelezte, a terv részben egybecseng azokkal a szakmai elképzelésekkel, amelyeket a Manap a közelmúltban elküldött az energiaügyi miniszternek a lakossági napelempiac élénkítése érdekében. A javaslatban szó volt egy támogatási rendszer szükségességéről is, hangsúlyozva, hogy el kellene kerülni az akkumulátortelepítés alul- és felültámogatását is. A most bejelentett 80 százalék túltámogatásnak tűnik, viszont az egy igénylőre jutó forrásból fedezhetőnek tűnnek a piacon bőséggel található tárolórendszerek.

Előrelépés lenne a sávos betáplálási tarifa

Ugyanakkor a Manap javaslatának van egy másik, fontos eleme is, amely úgy növelné a lakossági áramtermelés gazdaságosságát, hogy az az államnak nem kerülne semmibe. Most az a helyzet, hogy a szaldóelszámolásból a bruttó elszámolásba átkerülő háztáji napelemesek kilowattóránként mindössze öt forintot kapnak a hálózatba táplált áramukért. Ez aligha ösztönzi az új napelemek telepítését. Mostanra össze is esett a lakossági napelemes piac. Azonban, ha zónaidőssé válna a lakossági betáplálás, azon Szolnoki Ádám magyarázata szerint nem veszítene senki, a tarifák pedig igazodhatnának a kereslethez. Négy zónaidő lehetne:

a reggeliben közepes magas,

a napközbeniben alacsony,

az estiben (6-tól 9 óráig) magasabb, 70 forint feletti,

az éjszakaiban közepesen alacsony

hatósági lakossági betáplálási tarifák lennének. Fontos, hogy ez a lakossági átvételi tarifákat, vagyis a rezsicsökkentést nem érintené. Viszont újra megérné naperőművel áramot termelni. Egyben észszerűbbé válna a villamos energia lakossági felhasználása azon keresztül, hogy az energiafogyasztó berendezések üzemeltetése az olcsóbb áram időszakaira terelődne.