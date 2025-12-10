Deviza
EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,188.16 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,175.46 -0.29% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.92 -0.04% BUX108,188.16 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,175.46 -0.29% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.92 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
amerikai fogyasztó
amerikai munkaerőpiac
Federal Reserve - Fed

Idénymunka is alig van az idén, nehezíti a Fed kamatdöntését a hűlő amerikai munkaerőpiac

Infláció vagy munkaerőpiac – ez a Fed dilemmája. Meghúzzák a nadrágszíjat az amerikai fogyasztók, kevesebb az idénymunka, mint a pandémia idején.
M. Cs.
2025.12.10, 12:31

Nehéz helyzetben van a nemrég még bikaerős amerikai munkaerőpiac, az idei ünnepi szezonban még idénymunka is alig van a kiskereskedelemben, és ez a romlás alaposan megnehezíti a Federal Reserve munkáját. A Fed szerdán dönt a kamatokról, és bár elemzők szinte biztosra veszik az újabb vágást, a monetáris tanács megosztott abban a kérdésben, hogy a munkaerőpiac további gyengülésének megakadályozása vagy a tartós infláció elleni küzdelem a fontosabb.

Jerome Powell idénymunka részvénypiac
A jóval kevesebb idénymunka is mutatja az amerikai munkaerőpiac romlását, fájhat Jerome Powell Fed-elnök feje / Fotó: Anadolu via AFP

A rekordhosszú ideig tartó kormányzati leállás miatt késve érkeznek a kulcsfontosságú gazdasági adatok, így csak a múlt héten derült ki, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően az amerikai infláció gyorsulását mutatja a Fed által preferált személyes fogyasztási kiadási index (PCE) szeptemberi értéke, amely 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Normális esetben a makacsul magas infláció elrettentené a Fed döntéshozóit attól, hogy szerdán az idén immár harmadszor kamatot vágjanak, 

a munkaerőpiac gyengesége miatt azonban elemzők szerint 87 százalék egy újabb 25 százalékpontos csökkentés esélye.

A CNBC elemzése szerint azonban a monetáris tanács megosztottsága miatt „héjahangvételű” vágás várható; ez a piaci szaknyelvben azt jelenti, hogy a Fed csökkenteni fogja a kamatot, de a döntést követő nyilatkozatban és Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóján egyúttal azt is üzeni majd, hogy senki ne tartsa vissza a lélegzetét a következő hasonló lépésig, mert egyelőre befejezték a kamatcsökkentést.

Behúzták a kéziféket az amerikai fogyasztók

Ami a munkaerőpiacot illeti, novemberben csökkent az amerikai magánvállalkozások által kínált munkahelyek száma. A kormányzati leállás miatt szintén késve kiadott, az állásajánlatokat és munkaerő-forgalmat mutató felmérés (JOLTS) a héten szintén azt mutatta, hogy az elbocsátások száma októberben csaknem 1,9 millióra emelkedett, ami az ABC News jelentése szerint a legmagasabb érték 2023 januárja óta.

Norfolk, Virginia Holiday Marketplace
Idén óvatosabbak az amerikai fogyasztók / Fotó: NurPhoto via AFP

Az idén ráadásul az elbocsátottak, az állást vagy legalább egy kis mellékest keresni remélők abban sem reménykedhetnek, hogy ideiglenes foglalkoztatást találnak az ünnepi szezonban a kiskereskedelemben, mert ott is jelentősen romlik a helyzet.

Az amerikai fogyasztók ugyanis behúzták a kéziféket, a PricewaterhouseCoopers (PwC) szeptemberi felmérésének eredménye szerint az idei ünnepi szezonban a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt módon vissza fog esni a költés a világ legnagyobb gazdaságában.

Ugyanezt a tendenciát mutatják az olyan hétköznapi dolgok is, amelyek sokkal többet árulnak el a világ legnagyobb gazdaságát mozgató fogyasztókról, mint például 

  • a hot dog fogyasztás, 
  • a zaciba járás 
  • vagy a nassolnivalók vásárlása a benzinkutak boltjaiban.

Az áremelkedések miatt volt jó a Black Friday forgalma

A Black Friday ugyan rekordösszegű forgalmat hozott, elsősorban az online vásárlásoknak köszönhetően és az áremelkedések miatt, a fizikai üzletekben azonban viszonylag visszafogott volt a kedvezményvadászat.

A Black Friday is az online kereskedelemben hozott rekordértékű forgalmat / Fotó: AFP

Karácsony előtt pedig már eladóktól is nehéz lesz segítséget kérni a keresett termékek megtalálásához, mert a kiskereskedelmi szövetség (National Retail Federation – NRF) előrejelzése szerint 

a tavalyi 442 ezernél jóval kevesebb, mindössze 265-365 ezer idénymunkást vesznek majd fel a boltok.

Ez akár 40 százalékos csökkenést jelenthet.

Sok boltvezető ugyanis óvatos. „A gazdaságban és a kiskereskedelemben az év folyamán tapasztalt bizonytalanság miatt egyes kiskereskedők kissé kivártak a munkaerő-felvételi döntések meghozatalával, mert történelmi perspektívából nézve ez nem egy normális év” – nyilatkozta a CNN-nek Mark Mathews, az NRF vezető közgazdásza.

Idénymunka helyett túlóra az alkalmazottaknak

A nagyok, például a Walmart és a Target, az idénymunkások felvétele helyett inkább a meglévő alkalmazottaknak biztosít túlórázási lehetőséget, mások megelégednek azzal, hogy az idén kevesebb állandó alkalmazott mondott fel, mint tavaly, így összességében 0,5 százalékkal, 70 ezer fővel többen dolgoznak a kiskereskedelemben, mint 2024-ben.

Több ember keres, kevesebb talál idénymunkát / Fotó: AFP

Sokat elárul azonban a helyzetről az elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedését segítő, chicagói székhelyű Challenger, Gray and Christmas felmérésének eredménye, amely szerint a 2009-es nagy recesszió óta most veszik fel a legkevesebb idénymunkást – kevesebbet, mint a koronavírus-járvány első évének végén.

Ehhez képest az Indeed.com álláskereső portálon 

2023 óta 50 százalékkal nőtt az idénymunkát keresők száma. 

„A keresések száma az elmúlt két évben az egekbe szökött – mondta a hírtévének Cory Stahle, a cég vezető közgazdásza. – A szezonális hatás pontosan tükrözi a szélesebb munkaerőpiacon tapasztalható helyzetet, vagyis azt, hogy most kevesebb a lehetőség, mint néhány évvel ezelőtt” – tette hozzá.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu