Még egy ikonikus cég dobta be a törülközőt Európában, az Aegon is Amerikába tart

A svéd Klarna és Spotify, a német Linde, a brit Arm Holding és a szintén brit Wise Holding után legújabban az Aegon biztosító is úgy döntött, hogy szedi a sátorfáját az ókontinensen, és az Egyesült Államokba költözik, sőt még a nevét is megváltoztatja – jelentette be szerdán a néhány éve magyar üzletágán is túladó holland vállalat . A részvényárfolyam 8 százalékkal, 6,4 euró alá zuhant délelőtt Amszterdamban.

Amerikába tart az Aegon / Fotó: Casimiro PT / Shutterstock

Rászánta magát a nagy lépésre az Aegon

Pedig igazság szerint ez a lépés már egy ideje napirenden volt, az Aegon augusztusban közölte, hogy fontolóra veszi elsődleges tőzsdei jegyzésének és jogi székhelyének az Egyesült Államokba való áthelyezését. A tervből tehát valóság lesz, persze nem eszik olyan forrón a kását. A biztosítótársaság két évet szán a költözés lezongorázására, és a 2028 első felére várt zárásig mintegy 350 millió euró kapcsolódó költségre számít.

Az Aegon nyereségének oroszlánrészét egyébként már most is az amerikai piacon termeli, legnagyobb üzletága, a Transamerica biztosítási, nyugdíj- és befektetési megoldásokat kínál az Egyesült Államokban. Lard Friese vezérigazgató szerint a vállalat a biztosítási szolgáltatásokkal kevéssé elkényeztetett szegmensekre,

például a családokra

és a középvállalkozásokra összpontosít a tengerentúlon.

Nem csoda, hogy az Újvilágban már jól bevezetett Transamerica lesz a vállalat új neve is. Ezen a néven jegyzik majd a New York-i börzén és az amszterdami Euronexten is

Az elkövetkező években fokozzuk piacvezető pozíciónk az amerikai élet- és nyugdíjbiztosítási üzletágakban

– tette hozzá Friese.

Sokak állásába kerül a költözés

A költözés szomorú hír az Aegon amszterdami központi irodájában dolgozó mintegy 250 alkalmazott számára, akik közül Friese szerint csak kevesen férnek majd fel az Amerikába tartó bárkára.

Sajnos arra számítunk, hogy a központi iroda személyzetét jelentősen érinteni fogja, viszont a hollandiai vagyonkezelési üzletág mintegy 350 alkalmazottját nem érinti a változás

– árulta el a vezérigazgató. Eszerint a vagyonkezelési szegmens továbbra is Hollandiában marad.