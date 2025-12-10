Délelőtt megingott a forint, de déli harangszóra magához tért a magyar deviza

Erősen kezdte a napot a magyar deviza, majd délelőtt érkezett egy kisebb forintgyengülési hullám. Ennek során az euró-forint visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet, ám délre ismét magához tért a magyar fizetőeszköz.

Visszatesztelte a letört szintet a forint

Még mindig erős szinteken a forint

A keddi kereskedés során az euróval szemben a 384 forintos támasz alá erősödött a hazai fizetőeszköz, ami most ellenállást képez. További támaszok 381,9 és 380 forintnál találhatók, míg ellenállás 384 forintnál látható, fölötte pedig az 50 napos mozgóátlagnál, ami 386,1 forintnál rajzolódik ki.

Az euró-forint 383,1 közelében nyitott szerdán. Majd meredeken gyengülni kezdett a magyar deviza, s az euró-forint egészen 384,21-ig kúszott. Ott azonban fordult a kurzus, s előbb 383,8-ig ereszkedett, a déli harangszót pedig már 383,6 közelében hallgatta. Vagyis