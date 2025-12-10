Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Zsebbe nyúlós száguldás – akár egy jobb fizetésbe is kerülhet a sebességhatárok túllépése

A gyorshajtás-kalkulátorral egyszerűen megtudhatjuk, mennyibe fájt, hogy villant a traffipax.
Andor Attila
2025.12.10, 13:01

A gyorshajtás-kalkulátor nemcsak a bírság összegét, hanem a szabályszegésért járó büntetőpontok mennyiségét is megmutatja – írja a Heol.

TraffipaxMD-720230623 Fertőszentmiklós Traffipaxot helyeztek ki több helyen is a városban Fotó: Máthé Daniella MD Kisalföld20230623 FertőszentmiklósTraffipaxot helyeztek ki több helyen is a városbanFotó: Máthé Daniella MDKisalföld
Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A gyorshajtás nem játék, súlyos balesetek okozója lehet, aki nem tartja be a sebességkorlátozást. Mindemellett sajnos bárkivel előfordulhat, hogy akár figyelmetlenségből nem megfelelően választja meg a sebességet. A notórius gyorshajtók talán kevésbé lepődnek meg, ha lekapja őket a traffipax, az átlagsofőr azonban gyakran kétségbeesve számolgatja, mennyibe fog neki kerülni a szabálysértés. Ebben hoz változást 

a gyorshajtás-kalkulátor, amely a fejszámolás-tippelgetés-becslés bizonytalan hármasa helyett pontosan kiszámolja számunkra, milyen következményekkel járhat a cselekedetünk.

Fontos azonban leszögezni, hogy a kalkulátornak vannak korlátai.
A használata pofonegyszerű, a vezetőnek csupán be kell írnia, mekkora volt az adott útszakaszon a sebességhatár, és hogy mennyivel haladta meg, majd a rendszer a 2025-ös, hatályos bírságtáblázat alapján kiszámolja az eljárás végén várható bírság összegét. 

Nem lát hátra 

A korábbi büntetésekkel azonban nem tud számolni az alkalmazás, így előfordulhat, hogy a vétkes sofőr újabb szabályszegése után a büntetésítételek halmozódhatnak, ám ez nem jelentkezik a kalkulációban. 
Azt is persze hangsúlyozni kell, hogy

a  kalkulátor eredménye tájékoztató jellegű, a tényleges bírságot a hatóság hivatalos határozatban közli.

Az is tény, hogy a korábbi gyakorlat megváltozott. Korábban bevett gyakorlat volt, hogy a rendőrség a traffipax által mért értékből levont pár kilométert vagy néhány százalékot – ma már nincs így. Ez azt jelenti, hogy 2023 előtt ha valaki lakott területen 52 kilométer per órával haladt, akkor a 3 kilométer per órás levonással 49-et vettek figyelembe, és nem járt érte bírság, ez azonban megváltozott, és a rendőrség már nem alkalmaz semmilyen levonást, a hitelesített traffipax által kijelzett sebesség számít hivatalosnak.

A gatyánk is rámehet

A traffipaxok által mért sebességtúllépés után csak akkor küldenek csekket, ha az egy bizonyos mértéket átlép. 

Ha a rendőr helyszíni bírságot szab ki, akkor a kisebb mértékű sebességtúllépésért is büntethet, ha az bizonyítható, ám a traffipax esetében ez nincs így. 

Tehát ha 50-es táblánál 53 kilométeres sebességgel hajtunk, akkor nem kapunk bírságot. Ha viszont például egy 50 kilométer per órás korlátozásnál valakit 70 kilométer per órával mérnek — azaz 20 kilométer per órával lépte túl a határt az 50 ezer forint bírságra és 4 büntetőpontra is számíthat. 80 kilométer per órával már 70 ezer forint, 90 kilométer per órával 100 ezer forint, 100–120 kilométer per óra között 140 ezer forint plusz 6 pont, míg 130 kilométer per óra felett akár 468 ezer forint és 8 büntetőpont is lehet a büntetési tétel.
 

