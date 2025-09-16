Önműködő nyugdíjportfólió: így lesz kiszámítható a nyugdíj

A BlackRock LifePath Index alapok olyan nyugdíj-megtakarítási, úgynevezett target-date (célzott évű) befektetési alapok, amelyek arra lettek kitalálva, hogy a befektető pénzét egészen a választott nyugdíjévig kezeljék, és eközben a portfóliót automatikusan egyre óvatosabbá tegyék.

Automatizált nyugdíjportfólióval válik kiszámíthatóbbá a nyugdíjcélú befektetés / Fotó: AdobeStock

A konstrukció lényege, hogy a befektető kiválasztja azt az évet, amely körül várhatóan nyugdíjba vonul, vagy elkezdi felhasználni a megtakarítását – például 2040, 2050 vagy 2060 –, az alap pedig ehhez az időponthoz igazítja a kockázati szintet.

Fiatalabb korban, amikor még sok idő van hátra a nyugdíjig, a portfólió túlnyomórészt részvényeket tartalmaz, hiszen hosszú távon a részvények várható hozama a legmagasabb. Ahogy azonban közeledik a kiválasztott év, az alap előre meghatározott pályán – ezt nevezik glide pathnak –, fokozatosan csökkenti a részvények arányát, és egyre több kötvényt, valamint rövid lejáratú, alacsony kockázatú eszközt épít be. Így mire elérkezik a célzott nyugdíjév, a portfólió már jóval stabilabb, kevésbé érzékeny a tőkepiaci ingadozásokra, és inkább a tőke megőrzésére törekszik.

A „LifePath Index” elnevezésben az Index szó arra utal, hogy ezek az alapok döntően passzív, indexkövető stratégiát alkalmaznak. Ahelyett, hogy aktívan válogatnának egyedi részvényeket vagy kötvényeket, globális piaci indexeket – például az S&P 500-at, az MSCI Worldöt vagy a Bloomberg Aggregate Bond Indexet – követő alapokba, ETF-ekbe fektetnek. Ez a megközelítés több előnnyel jár:

a befektetés rendkívül széles körben diverzifikált,

a működtetés egyszerűbb

és jóval alacsonyabb költségszintet eredményez,

mint a hagyományos, aktívan kezelt nyugdíjalapok. A BlackRock LifePath alapok között léteznek aktívabb, „Dynamic” névvel jelzett változatok is, de az „Index” család a kifejezetten költséghatékony, passzívan kezelt megoldás.

Működésének szemléltetésére képzeljünk el egy LifePath Index 2040 alapot. Ennek a portfóliója a befektetés elején tipikusan körülbelül 85 százalék részvényből és 15 százalék kötvényből áll, hogy a hosszú távú növekedési lehetőségeket maximálisan kihasználja. Az évek előrehaladtával a részvényarány folyamatosan mérséklődik, és a 2040-es nyugdíjév közeledtével már inkább 40 százalék kötvény és 60 százalék részvény körüli összetétel jellemzi, majd a nyugdíjév után tovább csökkenti a részvénykitettséget a stabilitás érdekében. A befektetőnek közben nincs dolga az átsúlyozással: az alap mindezt automatikusan végzi, miközben globális szinten diverzifikálja a befektetést, és követi az előre meghatározott kockázatcsökkentési pályát.