Önműködő nyugdíjportfólió: így lesz kiszámítható a nyugdíj

A BlackRock LifePath Index alapok olyan nyugdíj-megtakarítási, úgynevezett target-date (célzott évű) befektetési alapok, amelyek arra lettek kitalálva, hogy a befektető pénzét egészen a választott nyugdíjévig kezeljék, és eközben a portfóliót automatikusan egyre óvatosabbá tegyék.
A konstrukció lényege, hogy a befektető kiválasztja azt az évet, amely körül várhatóan nyugdíjba vonul, vagy elkezdi felhasználni a megtakarítását – például 2040, 2050 vagy 2060 –, az alap pedig ehhez az időponthoz igazítja a kockázati szintet.
Fiatalabb korban, amikor még sok idő van hátra a nyugdíjig, a portfólió túlnyomórészt részvényeket tartalmaz, hiszen hosszú távon a részvények várható hozama a legmagasabb. Ahogy azonban közeledik a kiválasztott év, az alap előre meghatározott pályán – ezt nevezik glide pathnak –, fokozatosan csökkenti a részvények arányát, és egyre több kötvényt, valamint rövid lejáratú, alacsony kockázatú eszközt épít be. Így mire elérkezik a célzott nyugdíjév, a portfólió már jóval stabilabb, kevésbé érzékeny a tőkepiaci ingadozásokra, és inkább a tőke megőrzésére törekszik.
A „LifePath Index” elnevezésben az Index szó arra utal, hogy ezek az alapok döntően passzív, indexkövető stratégiát alkalmaznak. Ahelyett, hogy aktívan válogatnának egyedi részvényeket vagy kötvényeket, globális piaci indexeket – például az S&P 500-at, az MSCI Worldöt vagy a Bloomberg Aggregate Bond Indexet – követő alapokba, ETF-ekbe fektetnek. Ez a megközelítés több előnnyel jár:
mint a hagyományos, aktívan kezelt nyugdíjalapok. A BlackRock LifePath alapok között léteznek aktívabb, „Dynamic” névvel jelzett változatok is, de az „Index” család a kifejezetten költséghatékony, passzívan kezelt megoldás.
Működésének szemléltetésére képzeljünk el egy LifePath Index 2040 alapot. Ennek a portfóliója a befektetés elején tipikusan körülbelül 85 százalék részvényből és 15 százalék kötvényből áll, hogy a hosszú távú növekedési lehetőségeket maximálisan kihasználja. Az évek előrehaladtával a részvényarány folyamatosan mérséklődik, és a 2040-es nyugdíjév közeledtével már inkább 40 százalék kötvény és 60 százalék részvény körüli összetétel jellemzi, majd a nyugdíjév után tovább csökkenti a részvénykitettséget a stabilitás érdekében. A befektetőnek közben nincs dolga az átsúlyozással: az alap mindezt automatikusan végzi, miközben globális szinten diverzifikálja a befektetést, és követi az előre meghatározott kockázatcsökkentési pályát.
Összességében a BlackRock LifePath Index egy „önműködő nyugdíjportfólió”, amely a célzott nyugdíjév alapján folyamatosan változtatja a részvény-kötvény arányt, passzívan követi a világ vezető tőkepiaci indexeit, és mindezt a lehető legalacsonyabb költség mellett kínálja. Ez a megoldás különösen kedvelt az Egyesült Államokban a 401(k) típusú nyugdíjprogramokban, de más országokban is elérhető bizonyos nyugdíjcélú befektetési platformokon. A befektetőnek mindössze azt kell eldöntenie, mikor szeretne nyugdíjba menni: a LifePath Index alap ennek megfelelően automatikusan gondoskodik a kockázat kezeléséről, a hosszú távú hozamlehetőségről és a megtakarítások fokozatos biztonságba helyezéséről.
