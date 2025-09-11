Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Jól húzott a Richter, tépték a 4iG-t, kamatdöntésre pattant a forint

A blue chipek közül csak a Magyar Telekom gyengélkedett. Alapvetően jó hangulat uralta a pesti parkettet. A forint belehúzott az EKB kamatdöntését követően.
Faragó József
2025.09.11, 17:12
Frissítve: 2025.09.11, 18:07

A BUX 102 284 ponton zárt, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de elmaradt a régiós versenytárs lengyel WIG indextől. A forint az EKB döntés után belehúzott.

pesti parkett
Optimizmus uralta a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában kamatvágásra vár a piac

A délután közzétett amerikai inflációs adatok megerősítették a tengerentúli kamatcsökkentési várakozásokat, amit a gyenge munkaerőpiaci adatok is támogatnak.

A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot emelkedett, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékot. A klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig egyaránt bő 1-1 százalékot ment.

Pesti parkett: jól húzott a Richter

  Az OTP 29 600 forinton zárt, ami 0,85 százalékos emelkedés.
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 29,600 HUF 0 / +0.85 %
Forgalom: 10,127,036,830 HUF
  A Richter 10 160 forinton zárta a napot, ami bő 1 százalékos plusz.
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,160 HUF 0 / +1.09 %
Forgalom: 1,837,859,140 HUF
  A Mol 2908 forinton zárt, ami egyharmad százalékos emelkedés.
MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,908 HUF 0 / +0.35 %
Forgalom: 588,749,828 HUF
  A Magyar Telekom 1868 forintig jutott, ami enyhe mínusz.
MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,868 HUF 0 / -0.11 %
Forgalom: 533,179,876 HUF
A 4iG milliárdos forgalommal 7 százalékot ralizott.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2,610 HUF 0 / +6.97 %
Forgalom: 1,436,644,515 HUF
Az EKB kamatdöntése után erősített a forint

Az euró-forint kurzus az EKB-kamatdöntést követően a magyar deviza erős oldala felé mozdult. A kurzus 392,7 közeléből percek alatt 392,4 közelébe süllyedt. 

EUR / HUF árfolyam
izgalmas szinten mozog a forint, mert 392,30-nál a trendvonal a támasz.

Már Christine Lagarde EKB-elnök sajtótájékoztatója előtt a támasz alá szúrt az euró-forint. Majd a tájékoztató alatt 391,7 közelébe süllyedt a kurzus.

Tőzsdezáráskor 391,8 forint körül jegyezték az eurót.

Mivel a 392,30-as támasz alatt zárt az euró-forint, így 391,66-ig nyílt tere a magyar deviza erősödésének,

