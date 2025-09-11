Jól húzott a Richter, tépték a 4iG-t, kamatdöntésre pattant a forint

A BUX 102 284 ponton zárt, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, de elmaradt a régiós versenytárs lengyel WIG indextől. A forint az EKB döntés után belehúzott.
A délután közzétett amerikai inflációs adatok megerősítették a tengerentúli kamatcsökkentési várakozásokat, amit a gyenge munkaerőpiaci adatok is támogatnak.
A széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot emelkedett, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite fél százalékot. A klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 pedig egyaránt bő 1-1 százalékot ment.
A 4iG milliárdos forgalommal 7 százalékot ralizott.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az euró-forint kurzus az EKB-kamatdöntést követően a magyar deviza erős oldala felé mozdult. A kurzus 392,7 közeléből percek alatt 392,4 közelébe süllyedt.
izgalmas szinten mozog a forint, mert 392,30-nál a trendvonal a támasz.
Már Christine Lagarde EKB-elnök sajtótájékoztatója előtt a támasz alá szúrt az euró-forint. Majd a tájékoztató alatt 391,7 közelébe süllyedt a kurzus.
Tőzsdezáráskor 391,8 forint körül jegyezték az eurót.
Mivel a 392,30-as támasz alatt zárt az euró-forint, így 391,66-ig nyílt tere a magyar deviza erősödésének,
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.