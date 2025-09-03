Deviza
EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.84 -0.68% GBP/HUF452.9 -0.5% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.52 -0.3% RON/HUF77.45 -0.57% CZK/HUF16.1 -0.36% EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF337.84 -0.68% GBP/HUF452.9 -0.5% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.52 -0.3% RON/HUF77.45 -0.57% CZK/HUF16.1 -0.36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,237.48 +0.42% MTELEKOM1,886 -0.85% MOL2,910 +0.69% OTP29,970 +0.4% RICHTER10,430 +0.38% OPUS576 +1.74% ANY7,780 +1.29% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,260 +1.52% BUMIX9,188.5 +0.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,148.83 +0.95% BUX103,237.48 +0.42% MTELEKOM1,886 -0.85% MOL2,910 +0.69% OTP29,970 +0.4% RICHTER10,430 +0.38% OPUS576 +1.74% ANY7,780 +1.29% AUTOWALLIS158 -0.32% WABERERS5,260 +1.52% BUMIX9,188.5 +0.71% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,148.83 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
deviza
tőzsde

Pluszban nyitottak a hazai blue chipek, erős a forint

Optimizmus uralja a pesti parkettet. Annak ellenére is, hogy hajnalban Ázsiában gyászos volt a hangulat. A forint jól tartja magát az erős oldalon.
Faragó József
2025.09.03, 09:21
Frissítve: 2025.09.03, 10:06

A BUX 103 309 ponton kezdett, ami félszázalékos plusz. Úgy tűnik, magához tért a pesti tőzsde vezető indexe a keddi gyengélkedés után. Pluszban nyitottak a blue chipek. Erős oldalon kezdett a forint. 

pesti parkett
Mi lesz ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság 

Ázsiában gyászos a hangulat

Amerikában a hétfői szünnap után, kedden 1 százalék feletti mínuszokkal indították a kereskedést a főbb tőzsdeindexek, a nap végére valamelyest vissza tudtak kapaszkodni, de így is 0,5-0,8 százalékos mínuszok mutatkoztak. 

Ázsiában a japán Nikkei közel 1 százalékot esett. A hongkongi Hang Seng bő félszázalékos mínuszba csúszott. Míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite 1 százaléknál is többet szánkázott.

Az európai határidős indexek nem vetítenek előre nagyobb mozgásokat. Kedden a német DAX is gyengélkedett, ráadásul látványosan lefordult a 24 ezer pontos szintről is, amivel augusztus eleji szintekre süllyedt vissza, végül 2,3 százalékos mínuszban zárt. 

Pesti parkett: remek a hangulat

  • Az OTP 29 970 forinton nyitott, ami közel félszázalékos plusz.
  • A Mol 2916 forinton stratolt, s ez majd 1 százalékos emelkedés.
  • A Richter 10 450 forintról indult, bő félszázalékos plusszal.
  • A Magyar Telekom 1910 forinton kezdte a napot, ami közel félszázalékos emelkedés.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Erős oldalon kezdett a forint

A megnövekedett piaci bizonytalanság a dollár erősödését eredményezte kedden. Némi gyengülést a forint is bemutatott napközben, de az euróval szemben 395 alatti szintek rajzolódnak ki, míg a dollárral szemben a 340 alattiak.

A szerdai magyar tőzsdenyitás előtt 395,5 közeléből 394,7-ig süllyedt az euró-forint.

A forint gyenge oldalán az euróval szemben 396,34-nál húzódik az első fontosabb ellenállási szint, ez a 30 napos mozgóátlag.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu