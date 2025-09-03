Pluszban nyitottak a hazai blue chipek, erős a forint

A BUX 103 309 ponton kezdett, ami félszázalékos plusz. Úgy tűnik, magához tért a pesti tőzsde vezető indexe a keddi gyengélkedés után. Pluszban nyitottak a blue chipek. Erős oldalon kezdett a forint.
Amerikában a hétfői szünnap után, kedden 1 százalék feletti mínuszokkal indították a kereskedést a főbb tőzsdeindexek, a nap végére valamelyest vissza tudtak kapaszkodni, de így is 0,5-0,8 százalékos mínuszok mutatkoztak.
Ázsiában a japán Nikkei közel 1 százalékot esett. A hongkongi Hang Seng bő félszázalékos mínuszba csúszott. Míg a kontinentális kínai Sanghaj Composite 1 százaléknál is többet szánkázott.
Az európai határidős indexek nem vetítenek előre nagyobb mozgásokat. Kedden a német DAX is gyengélkedett, ráadásul látványosan lefordult a 24 ezer pontos szintről is, amivel augusztus eleji szintekre süllyedt vissza, végül 2,3 százalékos mínuszban zárt.
A megnövekedett piaci bizonytalanság a dollár erősödését eredményezte kedden. Némi gyengülést a forint is bemutatott napközben, de az euróval szemben 395 alatti szintek rajzolódnak ki, míg a dollárral szemben a 340 alattiak.
A szerdai magyar tőzsdenyitás előtt 395,5 közeléből 394,7-ig süllyedt az euró-forint.
A forint gyenge oldalán az euróval szemben 396,34-nál húzódik az első fontosabb ellenállási szint, ez a 30 napos mozgóátlag.
