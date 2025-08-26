A MediaMarkt után a legendás német sportszergyártó is kínai kézbe kerülhet

Miután hétfőn 15 százalékkal, 21,6 euróig száguldottak a Puma részvényei, kedden kora délutánig közel 3 százalékkal, 21 euró környékére csúszott vissza az árfolyam.

Ugrik a Puma / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Piaci hírre ugrott a Puma

A német sportszergyártó év elején még 40 euró feletti szintről induló, s azóta folyamatosan lefelé csorgó részvénykurzusának hirtelen irányváltását persze nem egy váratlan eredményjavulás okozta, hanem – mint oly sokszor, ezúttal is – piaci pletykák állnak a háttérben.

Az elmúlt egy év alatt piaci értékének mintegy felét elveszítő Puma felett 29,3 százalékos irányító befolyást gyakorló francia Pinault család – amely nem mellesleg a Gucci márkát tulajdonló francia Kering luxuscéget is irányítja – ugyanis a részesedés értékesítésének lehetőségét vizsgálja – értesült a Bloomberg News. Állítólag már a potenciális vevőkkel is felvették a kapcsolatot.

A hírre vad vágtába kezdtek a Puma-részvények, napközben egészen 22,43 euróig lőttek ki, ami 20 százalékkal múlta felül a papírok pénteki záróértékét.

A Bloomberg ugyanis azt is tudni véli, hogy a családfő Francois-Henri Pinault mások mellett a kínai Anta Sports Products és Li-Ning vállalatokkal is tárgyalásokba kezdett. Bár hozzátették, egyelőre semmi garancia nincs rá, hogy a tranzakció megvalósul.

A milliárdos család befektetési cége, az Artemis holding 2018-ban, a Kering portfóliójának átszervezése után szerezte meg részesedését a Pumában, amikor a Gucci tulajdonosa tisztán luxuscikkeket gyártó vállalattá alakult.

A tulajdonosi szerkezet átalakulása után mindenesetre a Puma valószínűleg feladja a luxuságazatba való belépésre irányuló törekvését, és a jövőben inkább eredeti alaptevékenységére koncentrálhat.

Nem akárkik a hírbe hozott vevők sem

A kínai Anta Sports egyébként egyebek között olyan márkák tulajdonosa, mint a Fila, a Descente, a Kolon Sport és a Jack Wolfskin. Tagja volt annak a konzorciumnak is, amely 2019-ben mintegy 4,6 milliárd euróért megvásárolta a finn Amer Sports Oyj-t, a Wilson teniszütők és a Louisville Slugger baseballütők gyártóját.