Rajt-cél győzelmet aratott a Mol

Pénteken délutánra megnyugtatták a piacokat az amerikai személyes fogyasztási inflációs (PCE) hírek, hogy tudniillik augusztusban a vártnak megfelelően a PCE-infláció 2,7 százalék, míg a PCE-maginfláció 2,9 százalék volt. Emellett pedig a fogyasztás az előrejelzéseknél nagyobb mértékben, 0,6 százalékkal emelkedett havi összevetésben, és a jövedelmek is meghaladták a várakozásokat, hiszen 0,4 százalékkal nőttek. A Mol ezenkívül még egy jó hírt kapott.

Jó napja volt a Molnak / Fotó: Csikiphoto /Shutterstock

A Budapesti Értéktőzsde kicsengetése magasságában valamennyi főbb európai, és a Nasdaq kivételével a meghatározó amerikai indexek is a pozitív tartományban jártak.

Idehaza – ahogy már a pénteki becsengetéskor is – a záráskor is a Mol állt az élen a blue chipek közül, hiszen 3,6 százalékkal, egészen 2740 forintig vágtázott. Az olajpapír számára kedvező hír volt az általánosan pozitív hangulat közepette is, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke – miután telefonon tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel – egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

Az OTP-nek is jó napja volt, 1,3 százalékkal, 29 090 forintra drágult.

A Richter viszont 0,05 százalékkal, 2720 forintra, míg a Magyar Telekom 0,7 százalékkal, 1814 forintra gyengült.

A Mol és az OTP pluszba emelte a BUX indexet is, amely 1,2 százalékkal, 99 208 forintra nőtt. Az azonnali részvényforgalom a BÉT-en meghaladta a 13,6 milliárd forintot.

A forint is erősödött a pesti tőzsdezárás időpontjára, délután öt körül az euró 391 forinton állt a bankközi devizapiacon.