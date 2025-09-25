Ez nagyon kínos: leleplezte a horvát trükközést a Mol, így próbálta meg a Janaf eltitkolni az Adria-vezeték súlyos hibáit – „Fel kell nőni a feladathoz”

A Mol szerdán közleményben tudatta, hogy műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei, amelyeknél azt vizsgálták, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. A Janaf azonnal válaszolt, közleményben utasította vissza az állítást, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek.

A Mol és Janaf csörtéje / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Biztató eredmények után szembejött a valóság

A horvát vállalat hosszasan bizonygatta: képes biztosítani a Mol finomítóinak teljes éves ellátását. Ahogy korábban megírtuk, a Janaf azt is állította, nem igaz, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek az Adria-kőolajvezetéken Magyarország felé. Csakhogy a Mol egészen másról számolt be.

A magyar társaság csütörtöki közleményében kifejti: a szeptember 11-én kapott eredmények valóban biztatóak voltak, de az alig egy héttel későbbi teszt már teljesen más képet mutatott.

Szeptember 17-én, alig fél órával az indulás után áramkimaradást, majd az újraindítás után nyomáscsökkenést tapasztaltunk a horvát oldalon

– írta a Mol. Ezekről a Janaf nem tett említést, pedig a hibák tovább erősítik az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos aggodalmakat – tették hozzá. A Mol szerint együtt kell kiértékelni a pozitív és negatív tapasztalatokat ahhoz, hogy végre kiderüljön, mit tud a horvát szakasz.

A Janaf teljesen másról beszélt, a Mol felelősséget vállal

Nem érdemes viszont a kapacitásteszt eredményeit együtt vizsgálni egy hagyományos szállítási időszakkal: amikor a Janaf nyomáscsökkentésről beszél, valójában egy szeptember 22-i szállítást emleget, amelynek nem a kapacitás tesztelése, hanem a Mol-finomítók ellátása volt a célja. A Mol felelősséggel tartozik az egész régió stabil energiaellátásáért:

Nem alapozhatunk kereskedelmi és stratégiai döntéseket 1-2 órás teszteredmények alapján kalkulált éves kapacitásbecslésekre, de továbbra is nyitottak vagyunk a hosszú távú közös tesztelésre és az eredmények józan, konstruktív kiértékelésére

– közölte a csoport. Hozzátették, hogy az egész régió érdeke, hogy az Adria-vezeték felnőjön a feladathoz, amit alapos vizsgálatokkal és fejlesztésekkel lehet elérni – áll a magyar olajtársaság közleményében.