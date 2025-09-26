Jól kezdett a Richter és a Mol, erős oldalra kacsintgat a forint

A BUX 98 070 ponton nyitott, árnyalatnyi pluszban. A Richtert és a Molt találták meg a pesti parkett reggeli nyitására érkező vásárlók. Míg a forint piacán a tegnap áttört ellenállás visszatesztje zajlik.
Gyengébben szerepeltek tegnap a nemzetközi piacok, a DAX 0,5 százalék körüli mértékben csökkent, míg az amerikai indexek is ehhez hasonló mínuszban zártak. Főleg az energiaszektor mutatott tegnap felülteljesítést, de jelentős különbségek azért nem voltak, míg az egészségügyi cégek azért lemaradást mutattak. A technológiai szektoron belül az Intel és az IBM is remekelt, előbbi közel 9, utóbbi több mint 5 százalékot tudott végül erősödni.
Tegnap délután tették közzé az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslést, mely a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel. Míg a heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt. A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt. A hírre a dollár erősödött, az euró és a forint is szakadt.
Péntek hajnalban Ázsiában borús volt a tőzsdei hangulat. A japán Nikkei közel 1 százalékot esett. A hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite egyaránt háromnegyed százalékos mínuszba csúszott.
Az OTP 28 650 forinton nyitott, mi negyed százalékos mínusz.
A Mol 2666 forintról startolt, ami közel 1 százalékos plusz.
A Richter 9815 forinton kezdett, s ez háromnegyed százalékos plusz.
A Magyar Telekom 1820 forintról indult, ami egyharmad százalékos mínusz.
A 4iG 2 515 forinton kezdett, s ez 0,2 százalékos plusz.
Csütörtökön délután az amerikai hírekre az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Bár hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Ám végül tőzsdezáráskor az euró-forintot 391,8 közelében jegyezték.
Vagyis a 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint, komolyan tesztelte, de szignifikáns áttörésre még nem került sor. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor
a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.
Péntek hajnalban még a pesti nyitás előtt, vagyis illikvid piacon, 392,4 közelébe szúrt fel az euró-forint, ám a tőzsdenyitás előtt 391,9 közelébe süllyedt az árfolyam, sőt, 391,75-ig is leszúrt. Úgy tűnik,
a tegnap áttört ellenállás visszatesztje zajlik.
