Jól kezdett a Richter és a Mol, erős oldalra kacsintgat a forint

A BUX 98 070 ponton nyitott, árnyalatnyi pluszban. A Richtert és a Molt találták meg a pesti parkett reggeli nyitására érkező vásárlók. Míg a forint piacán a tegnap áttört ellenállás visszatesztje zajlik.

Halovány nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Borús hangulat Ázsiában

Gyengébben szerepeltek tegnap a nemzetközi piacok, a DAX 0,5 százalék körüli mértékben csökkent, míg az amerikai indexek is ehhez hasonló mínuszban zártak. Főleg az energiaszektor mutatott tegnap felülteljesítést, de jelentős különbségek azért nem voltak, míg az egészségügyi cégek azért lemaradást mutattak. A technológiai szektoron belül az Intel és az IBM is remekelt, előbbi közel 9, utóbbi több mint 5 százalékot tudott végül erősödni.

Tegnap délután tették közzé az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslést, mely a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel. Míg a heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt. A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt. A hírre a dollár erősödött, az euró és a forint is szakadt.

Péntek hajnalban Ázsiában borús volt a tőzsdei hangulat. A japán Nikkei közel 1 százalékot esett. A hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite egyaránt háromnegyed százalékos mínuszba csúszott.

Pesti parkett: jól kezdett a Richter és a Mol

Az OTP 28 650 forinton nyitott, mi negyed százalékos mínusz.