Jó hírt kapott a forint és a pesti börze, szárnyal a Mol

Az Egyesült Államokban a jegybank, azaz a Fed által a legfontosabbnak tartott személyes fogyasztási kiadások (PCE) augusztusban 0,3 százalékkal emelkedtek júliushoz képest, az éves inflációs ráta pedig a júliusi 2,6 százalékról 2,7 százalékra nőtt – közölte az amerikai kereskedelmi minisztérium péntek délután. A forintnak jól jött a hír.
Az élelmiszer- és az energiaárak nélkül számított úgynevezett maginfláció éves szinten 2,9 százalék volt, míg az előző hónaphoz mérten 0,2 százalékot tett ki.
A bejelentésben foglalt számok teljes egészében megegyeznek a piaci várakozásokkal.
Mindebből pedig az következik, hogy bár az infláció még felülmúlja a Fed 2 százalékos célját, ám valószínűleg nem teremt új helyzetet a várható amerikai kamatcsökkentéseket illetően, azaz amint a nyílt piaci bizottság tagjai a múlt héten jelezték, további két, 25 bázispontos csökkentés várható év végéig.
A friss számok továbbá azt is jelzik, hogy Donald Trump elnök új vámjai csak korlátozott hatással voltak a fogyasztói árakra, noha előzetesen több elemző is arra számított, hogy nagyobb áremelkedéshez vezetnek.
Ezenkívül az adatok azt is elárulják, hogy az amerikai fogyasztók a vámok ellenére is erőteljesen költenek, mivel a jövedelmek stabilak maradtak.
Jerome Powell Fed-elnök egyébként is úgy véli, hogy a vámok csak egyszeri áremelkedést jelentenek, nem okoznak tartós inflációt.
Mint ismert, a Fed nyílt piaci bizottsága a múlt héten – idén először – egy 25 bázispontos kamatvágást már végrehajtott, ami az irányadó kamatot a 4–4,25 százalékos sávba vitte le.
A várakozásoknak megfelelő értékek nyomán az euró némileg, mintegy 0,2 százalékkal erősödött a zöldhasúval szemben. A keresztárfolyam 1,1690-re emelkedett.
A hazai devizánkra is kedvezően hatott a tengerentúli adat. Az euró 15 óra körül 391,2 forint alatt, míg a dollár 334,6 körül járt a bankközi devizapiacon.
A Magyar Telekom kivételével felpattantak a vezető magyar részvények, így a BUX is. Az első számú pesti tőzsdemutató 0,8 százalékkal, 98 838 pontra nőtt.
A Mol már 2,5 százalékos plusznál, azaz 2710 forint környékén mozgolódik, míg az OTP árfolyama 0,9 százalékkal, 28 980 forintra erősödött. Az olajpapír kurzusára a reggeli geopolitikai hír is hatással volt.
A Richter is csaknem ledolgozta délelőtti veszteségét, amiből már csupán 0,05 százalék maradt, az utolsó kötés 9770 forinton jött létre.
A Magyar Telekom jegyzése 0,3 százalékkal, 1820 forintra csökkent.
A vezető európai és az amerikai határidős tőzsdeindexek is emelkedtek a hírre.
