Trump nagy terve a tőzsdén: most mindenki azt találgatja, mi lesz így a profittal

Még mindig áll a bál a Wall Streeten Donald Trump javaslata miatt, hogy töröljék el a tőzsdei cégek negyedéves jelentéstételi kötelezettségét. Érvekben egyik oldalon sincs hiány: legendás parkett szereplők is megszólaltak a kényes ügyben. A részvénybefektetések egyik sarokpontja az átláthatóság.
Faragó József
2025.09.21, 21:37

Nagy vihart kavart a Wall Streeten Donald Trump elnök felvetése, amely lehetővé tenné az amerikai vállalatok számára, hogy csak félévente tegyenek közzé tőzsdei gyorsjelentést. Az Egyesült Államokban a tőzsdén jegyzett vállalatok az elmúlt fél évszázadban háromhavonta jelentették az eredményeiket. A részvény befektetések egyik sarokpontja az átláthatóság. Most pro és kontra sorakoznak az érvek.

részvény befektetés
Többet ér a részvény befektetés, ha van negyedéves riport / Fotó: AFP

Mi szól a negyedéves riportok ellen?

Donald Trump azzal érvelt, hogy 

csökkennének a cégek adminisztratív költségei,

és több figyelmet fordíthatnának a hosszú távú stratégiára a rövid távú piaci nyomás helyett. Az elnök azt is kiemelte, hogy a változtatással az Egyesült Királyság és több európai ország modelljéhez igazodnának. Támogatja a kezdeményezést a Nasdaq vezérigazgatója, Adena Friedman is, hangsúlyozva, hogy a ritkább jelentéstétel jelentős terhet venne le a cégek válláról.

Míg egy véleménycikkben a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon és a legendás befektető, Warren Buffett arról írt korábban a Wall Street Journalban, hogy 

a vállalatok visszatartják a kiadásokat és a munkaerő-felvételt, hogy megfeleljenek a negyedéves bevételi előrejelzéseknek.

Állam kontra piac
Veszélyes parkett táncos az állami befektető

Mi mondanak a javaslat ellenzői?

  • Az első érvük, hogy a negyedéves riportokkal szemben a féléves gyorsjelentések sem járnak hosszabb távú előnnyel. Épp annyira rövid távú marad a szemlélet, mint most. 
  • Egy másik szempont, hogy a nagy technológiai vállalatok idén 400 milliárd dollárt fektetnek be hosszú távú mesterséges intelligencia projektekbe, míg a Big Oil milliárd dolláros olajkutakat indít, finomítókat épít, és ebben egyik vállalati csoportot sem akadályozták a negyedéves riportok.  
  • Látszólag komoly szempont, hogy a negyedéves jelentéstétel drága. Ám erre azt mondják, hogy a befektetők hajlandóak többet fizetni azokért a részvényekért, melyek átláthatóak.

Élénkülő részvény befektetések: jönnek az állami vállalatok? 

Sokan abban reménykednek, hogy a negyedéves jelentéstételi kötelezettség eltörlése visszacsalogatná az állami vállalatokat a tőzsdére. Ezek a cégek ugyanis a nyilvánosan forgalmazott részvények tőzsdére vitelének és fenntartásának időigényére és a költséges irodai munkára hivatkoznak.  

Nos, van egy riasztó példa: Kína. Amíg ugyanis a tőzsdén jegyzett vállalatok haszonkulcsa Kínában 8 százalék alatti, addig az Egyesült Államokban megközelíti a 14 százalékot. A Wall Streeten a tetemes különbséget az elemzők a pekingi adminisztráció által irányított állami túlbefektetésekkel magyarázzák.

Nem mellesleg az elemzők is a negyedéves riportokat pártolják, azon egyszerű okból, hogy így 

három havonta tehetnek fel kérdéseket

 a menedzsmenteknek.

