Donald Trump
Eltörölné a negyedéves vállalati riportokat az amerikai elnök

A javaslat mellett érvelők szerint károsan hat a tőzsdei társaságokra a rövid távú piaci nyomás. Mert a gyorsjelentések miatt vissztartják a kiadásokat és a munkaerő-felvételt. Ám a kisbefektetők ragaszkodnak a három havonta közzétett riportokhoz, mert ez biztosítja az átláthatóságot. Az elemzők is riportpártiak.
Faragó József
2025.09.16, 12:46

Donald Trump elnök hétfőn újra felvetette azt a korábban már megszellőztetett javaslatot, amely lehetővé tenné az amerikai vállalatok számára, hogy csak félévente tegyenek közzé tőzsdei gyorsjelentést. Az Egyesült Államokban a tőzsdén jegyzett vállalatok az elmúlt fél évszázadban három havonta jelentették az eredményeiket.

Viszlát negyedéves gyorsjelentés? / Fotó: ZUMAPRESS.com

A tőzsdék támogatják a gyorsjelentések ritkítását

Donald Trump érvelése szerint: 

csökkennének a cégek adminisztratív költségei, s több figyelmet fordíthatnának a hosszú távú stratégiára a rövid távú piaci nyomás helyett. 

Az Egyesült Államokban jelenleg a tőzsdefelügyelet (SEC) szabályozása alapján kötelező 90 naponta jelentést tenni, egy olyan gyakorlat szerint, amely 1970 óta van érvényben. Trump szerint, 

a változtatás az Egyesült Királyság és több európai ország modelljéhez igazodna. 

A Nasdaq vezérigazgatója, Adena Friedman támogatja a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a ritkább jelentéstétel jelentős terhet venne le a cégek válláról.

Befektetők és elemzők ellenzik a javaslatot

A lépés ellenállásba ütközik a befektetők részéről, akik a rendszeres közzétételek átláthatóságára támaszkodnak, s több információra vágynak. A negyedéves gyorsjelentések általában kéz a kézben járnak a telefon-konferenciákkal, ami lehetővé teszi az elemzők számára, hogy kérdéseket tegyenek fel a vállalatok vezetőinek.

Azért fektetek tőzsdei cégekbe, mert megkapom a negyedéves adatokat

 - mondta a Wall Street Journalnak James McRitchie, aki közel 350 vállalat egyéni befektetője. 

Mások azonban úgy vélik, hogy a a negyedéves jelentéstételi kötelezettség eltörlése visszacsalogatná az állami cégeket a tőzsdére. Ezek a cégek ugyanis a nyilvánosan forgalmazott részvények tőzsdére vitelének és fenntartásának időigényére és a költséges irodai munkára hivatkoznak.  

Európában már most sem kötelező

Egy 2013-as szabályváltozást követően az európai tőzsdén jegyzett vállalatoknak már nem kell negyedéves eredményt jelenteniük. 

Bár nem kötelező, de sok társaság továbbra is ezt választja. 

Az Egyesült Királyság is feloldotta a negyedéves jelentéstételi kötelezettséget, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, de sok vállalat továbbra is jelentést tesz.

Az Egyesült Államokban 

a tőzsdén jegyzett vállalatok száma június végén körülbelül 3 700 volt,

 ami nagyjából 17 százalékkal kevesebb, mint három évvel ezelőtt. A tőzsdei társaságok száma megfeleződött az 1997-es csúcs óta.

Korában egy véleménycikkben a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jamie Dimon és a legendás befektető, Warren Buffett arról írt a Wall Street Journalban, hogy 

a vállalatok visszatartják a kiadásokat és a munkaerő-felvételt, hogy megfeleljenek a negyedéves bevételi előrejelzéseknek.

