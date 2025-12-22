Deviza
Elon Musk eddig bevehetetlennek tűnt csúcsokat hódított meg a vagyonával

Hatalmas összegek ütötték a múlt héten Elon Musk markát, részben egy kedvező bírósági határozat, részben egy tőzsdei hír nyomán.
VG
2025.12.22, 11:21
Frissítve: 2025.12.22, 11:36

Elon Musk nettó vagyona péntek este 749 milliárd dollárra emelkedett, miután Delaware állam legfelsőbb bírósága visszaállította a tavaly érvénytelenített 139 milliárd dollár értékű Tesla-részvényopciókat – írja az Origo a Reuters nyomán.

Elon Musk Tesla
Elon Musk vagyona átlépte a 700 milliárd dollárt / Fotó: NurPhoto via AFP

Elképesztő vagyongyarapodást ért el Elon Musk

Musk 2018-as, eredetileg 56 milliárd dolláros javadalmazási csomagját két évvel azután állította vissza Delaware állam legfelsőbb bírósága, hogy egy alsóbb fokú bíróság „felfoghatatlan mértékűnek” ítélte a kompenzációs megállapodást.

A bíróság határozata ezúttal kimondta, hogy a javadalmazási csomagot visszavonó 2024-es ítélet helytelen és méltánytalan volt Muskkal szemben.

A múlt hét elején Musk lett az első személy, akinek nettó vagyona meghaladta a 600 milliárd dollárt, miután híre ment, hogy űripari startupja, a SpaceX valószínűleg tőzsdére megy.

Novemberben a Tesla részvényesei külön jóváhagytak egy ezermilliárd dolláros fizetési tervet Musk számára, amely a történelem legnagyobb vállalati juttatási csomagja. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

