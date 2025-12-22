Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? – a legolvasottabb közéleti cikkek szeptemberben
A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal – közölte a kulturális és innovációs minisztérium.
Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? – a svéd egyetemistákat Pannónia Ösztöndíjprogram fogadja
Hankó Balázs az M1 műsorában azt mondta: Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus programból, hiszen a Pannónia program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében.
Közel három éve az Európai Bizottság felfüggesztette a magyar egyetemek részvételét az uniós oktatási és kutatási programokban, azzal az indokkal, hogy az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban kormányzati befolyás érvényesülhet.
A magyar kormány szerint ez politikai döntés volt, amely jogtalanul korlátozza a hallgatók nemzetközi lehetőségeit.
Később Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy „A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlan.”
Teljes a meglepetés Németországban: a kormány bejelentette az energiafordulatot – vége a napelem és a szélturbinák aranykorának, nem lesz több állami támogatás
Katherina Reiche szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter szerint vagyonokba kerül, és a hálózat csak nehezen tudja kezelni a betáplálási pontok növekvő számát.
Számtalan változtatást javasolt a miniszter: egyfelől eltörölné az új naperőművek fix betáplálási tarifáját, és hangsúlyozta „a szélerőművek tengeri bővítésének optimalizálásával akár 40 milliárd eurót is meg lehet takarítani. Sőt, jobban meg kellene vizsgálni, hogy
valóban szükség van-e az erőművekre, így el lehetne kerülni a túlzott kapacitást, ami végső soron az áram árának csökkenéséhez vezetne”.
A minisztérium szerint a CDU politikusa elkötelezett amellett, hogy 2030-ra Németország villamosenergia-szükségletének 80 százalékát megújuló energiákból fedezze.
A megfizethetőség kérdését azonban eddig nem vették kellőképpen figyelembe. A „túlkapacitásokat” is megemlítették: a nap- és szélerőművek gyakran már most is több áramot termelnek, mint amennyire szükség van, de szél- és napsütésszegény időszakokban túl keveset.
Káprázatos vadászgépek siethetnek Ukrajna segítségére, miután az oroszok lelőttek fél tucat F–16-ost
Az egykor francia Mirage 2000 vadászgépekkel igazán megerősödhet az ukrán légierő.
Az együléses Mirage 2000-esek közül az első februárban érkezett Ukrajnába. A francia légierőben továbbra is kétszázadnyi Mirage 2000-es repül – ez körülbelül 26 gépet jelent.
Azonban fokozatosan az újabb Dassault Rafale gépekre cserélik a Mirage 2000 vadászgépeket, így tehát könnyen elképzelhető, hogy újabb lehetőség nyílik Ukrajna számára modern repülők megszerzésére.
További Mirage 2000-esek és F–16-osok érkeznek még. Franciaország akár néhány tucat Mirage 2000-est is adományozhat. Eközben Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia legalább 87 repülhető F–16-ost ígért. Lehetséges, hogy az F–16-osok közül körülbelül 50 már Ukrajnában vagy Romániában van, ahol NATO-oktatók képezik az ukrán pilótákat.
Átadták a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől
Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai.
A felújítási-átépítési munkálatok még 2023-ban kezdődtek, és az eredeti tervek szerint tavaly november végére, az FC Barcelona alapításának 125. évfordulójára időzítették volna az ünnepélyes visszatérést, de az építkezés a vártnál lassabban haladt, így a Camp Nou újranyitásának időpontját több alkalommal is halasztani kellett.
Idén év elején még úgy tűnt, hogy talán a májusi, Real Madrid elleni rangadót már igazi otthonában játszhatja a csapat, de hamar kiderült, hogy az a határidő sem lesz tartható, és végül a Como elleni nyári Joan Gamper-kupameccsre se.
Végül több mint húszezer szurkoló előtt avatta fel új stadionját a Barcelona, hamarosan hivatalos meccset is játszhatnak az arénában.
Új világhatalom született, most szembesült vele mindenki: Magyarország ősi szövetségese olyat tett, amire alig képes más – de ennek ára lesz
„Lengyelország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdasága elérte az ezermilliárd dollárt” – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. Hozzátette, hogy ez történelmi mérföldkő a nemzet számára.
A bejelentés Andrzej Domanski pénzügyminiszter július végi előrejelzését követi, miszerint
Lengyelország 2025-re a világ huszadik legnagyobb gazdasága lesz.
Az ország gazdasági lendülete különösen erős volt az elmúlt negyedévekben.
Az ország a rendelkezésre álló jövedelem növekedésében felülmúlta a G20 csoport tagjai közül
- az Egyesült Királyság,
- Franciaország,
- az Egyesült Államok,
- Ausztrália
- és Kanada
teljesítményét is.