Irány a pénzváltó? Meredeken gyengül a forint, elmúlt a múlt heti szóbeli intervenció hatása

Keményen felpattant a forint a csökkenő trendcsatorna felső trendvonaláról. A technikai kép a magyar deviza gyengülési hullámát vetíti előre. Aki utazni akar szilveszterkor, rohanhat valutát váltani.
Faragó József
2025.12.22, 12:32
Frissítve: 2025.12.22, 12:41

Nem látszik tartósnak a forint múlt heti gyengülési hullámát követő erős oldali korrekció. Hétfőn délelőtt ismét gyengül a magyar deviza. Pedig múlt héten még az MNB alelnöke is üzent a piacnak. 

20251007_euroForint_003_VZ
Nem hatotta meg a forintpiacot az MNB alelnöke 

Egyre meredekebb gyengülő pályán a forint

Bár az euró-forint árfolyama visszatért a múlt heti kilengés után az erős oldalra. De hétfőn reggel a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalánál, mely jelenleg 386,20-nál húzódik, jegyezték a kurzust. 

A reggeli technikai kép azt mutatta, hogy ha nem kerül tartósan a trendvonal alá a jegyzés, akkor folytatódhat az emelkedés. 

  • Forintgyengülés esetén a következő ellenállás 387,4-nél látható.
  • Forinterősödés esetén a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 385,34-nél.

Tőzsdenyitás előtt 386,4 közelében jegyezték a kurzust.

Majd

 hétfő délelőtt meredek forintgyengülés indult.

Az euró-forint 387,321-ig szúrt fel. Vagyis elérkezett a kurzus a következő technikai ellenállásig. És délben már a 387,4-es szintet tesztelte, mely egy Fibonacci-szint. Amennyiben ezt is áttörné, akkor sorban a

  1. 388,50, 
  2. 391,80, 
  3. 392,93

szintek képeznek akadályt, illetve itt várhatóak technikai megállóak. 

A befektetők ugyanis gyakran tesznek stop-loss és profit taking szignálokat a technikai szintek közelébe.  

Szóban interveniált a jegybank?

A forint pályáját az is befolyásolja, hogy a múlt heti kamatdöntést követően 

árnyalatnyit változott a jegybanki kommunikáció.

Különösen érdekes volt az Equilor elemzői szerint a keddi közlemény utolsó mondata: 

A tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.

Míg pénteken azt írta elemzői kommentárjában az Erste: 

Miután csütörtökön 390 fölé is felszúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és 388 alá erősödött vissza a forint.

Úgy tűnik, hogy a múlt heti szóbeli intervenció hatása nem tartott sokáig. Ami azt is jelentheti, hogy aki szilveszterkor utazni akar, rohanhat valutát váltani.

