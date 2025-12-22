Irány a pénzváltó? Meredeken gyengül a forint, elmúlt a múlt heti szóbeli intervenció hatása

Nem látszik tartósnak a forint múlt heti gyengülési hullámát követő erős oldali korrekció. Hétfőn délelőtt ismét gyengül a magyar deviza. Pedig múlt héten még az MNB alelnöke is üzent a piacnak.

Nem hatotta meg a forintpiacot az MNB alelnöke

Egyre meredekebb gyengülő pályán a forint

Bár az euró-forint árfolyama visszatért a múlt heti kilengés után az erős oldalra. De hétfőn reggel a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalánál, mely jelenleg 386,20-nál húzódik, jegyezték a kurzust.

A reggeli technikai kép azt mutatta, hogy ha nem kerül tartósan a trendvonal alá a jegyzés, akkor folytatódhat az emelkedés.

Forintgyengülés esetén a következő ellenállás 387,4-nél látható.

Forinterősödés esetén a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 385,34-nél.

Tőzsdenyitás előtt 386,4 közelében jegyezték a kurzust.

Majd

hétfő délelőtt meredek forintgyengülés indult.

Az euró-forint 387,321-ig szúrt fel. Vagyis elérkezett a kurzus a következő technikai ellenállásig. És délben már a 387,4-es szintet tesztelte, mely egy Fibonacci-szint. Amennyiben ezt is áttörné, akkor sorban a

388,50, 391,80, 392,93

szintek képeznek akadályt, illetve itt várhatóak technikai megállóak.