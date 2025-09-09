Fókuszváltás a részvénypiacokon – középpontban a likviditás és az értékeltség

Az utóbbi években a geopolitikai események és narratívák vezették a fejlett piaci indexek árfolyammozgásait. A háborúk, valamint az amerikai vámok mélyen befolyásolták a nyersanyagárak, a gazdasági növekedés és az infláció kilátásait. Ebben a környezetben a fókusz a háború vagy béke, illetve a vámok mértékén volt. Megítélésem szerint ezek a témák – különösen szélsőséges fejlemények esetén – továbbra is befolyásolják a részvénypiacokat, azonban a befektetők immunitása kétségtelenül növekszik.

Egyre fontosabbá válik a likviditás a részvénypiacok számára / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

Egyre fontosabbá válik a likviditás a részvénypiacok számára

Véleményem szerint a következő időszakban a kamatok alakulása és a likviditás szintje egyre nagyobb szerepet játszik majd az árfolyamok rövid távú mozgásában. Ez a váltás természetes, hiszen a korábbi kockázatok részben már beépültek az árakba. A piac most újabb, stabilizáló tényezőket keres, amelyek meghatározhatják a következő negyedévek trendjeit.

Ebben a kontextusban válik a likviditás vizsgálata kulcsfontosságúvá: a rövid távú árfolyamok támogatását újra a pénzpiaci kondíciók adják. A fő kérdés, hogy önmagában az alacsonyabb kamatszint képes lesz-e a következő 3–6 hónapban a részvények árait emelkedő pályán tartani. Ugyanis egy régi-új kockázat is megjelenni látszik: a részvények értékeltsége.

A figyelem az alábbi tényezőkre fókuszál tehát:

geopolitikai tényezők,

kamatpálya,

értékeltségi mutatók.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az első két pont a piacot támogatja, a harmadik pont pedig kockázatot hordoz. Az értékeltség vizsgálatánál a befektetők azt mérlegelik, hogy a részvények ára hogyan viszonyul a vállalatok nyereségéhez. Ez a viszonyítás segít megítélni, hogy a piac hosszabb távon mennyire számít drágának vagy olcsónak.

Az egyik leggyakrabban idézett hosszú távú mérőszám a Schiller-féle CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) mutató. Ez az S&P 500 index aktuális árszintjét az elmúlt tíz év inflációval kiigazított átlagos nyereségéhez viszonyítja. A mutató éppen azért fontos, mert kisimítja a gazdasági ciklusok hatását, és az aktuális értékeltségi szintet távlatokba helyezi. Ezzel szemben a normál P/E mutató a rövid távú ciklusokra sokkal érzékenyebben reagál, így torzító hatása van.