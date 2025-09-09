Fókuszváltás a részvénypiacokon – középpontban a likviditás és az értékeltség

Az utóbbi években a geopolitikai események és narratívák vezették a fejlett piaci indexek árfolyammozgásait. A háborúk, valamint az amerikai vámok mélyen befolyásolták a nyersanyagárak, a gazdasági növekedés és az infláció kilátásait. Ebben a környezetben a fókusz a háború vagy béke, illetve a vámok mértékén volt. Megítélésem szerint ezek a témák – különösen szélsőséges fejlemények esetén – továbbra is befolyásolják a részvénypiacokat, azonban a befektetők immunitása kétségtelenül növekszik.
Véleményem szerint a következő időszakban a kamatok alakulása és a likviditás szintje egyre nagyobb szerepet játszik majd az árfolyamok rövid távú mozgásában. Ez a váltás természetes, hiszen a korábbi kockázatok részben már beépültek az árakba. A piac most újabb, stabilizáló tényezőket keres, amelyek meghatározhatják a következő negyedévek trendjeit.
Ebben a kontextusban válik a likviditás vizsgálata kulcsfontosságúvá: a rövid távú árfolyamok támogatását újra a pénzpiaci kondíciók adják. A fő kérdés, hogy önmagában az alacsonyabb kamatszint képes lesz-e a következő 3–6 hónapban a részvények árait emelkedő pályán tartani. Ugyanis egy régi-új kockázat is megjelenni látszik: a részvények értékeltsége.
A figyelem az alábbi tényezőkre fókuszál tehát:
Jelenleg úgy tűnik, hogy az első két pont a piacot támogatja, a harmadik pont pedig kockázatot hordoz. Az értékeltség vizsgálatánál a befektetők azt mérlegelik, hogy a részvények ára hogyan viszonyul a vállalatok nyereségéhez. Ez a viszonyítás segít megítélni, hogy a piac hosszabb távon mennyire számít drágának vagy olcsónak.
Az egyik leggyakrabban idézett hosszú távú mérőszám a Schiller-féle CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) mutató. Ez az S&P 500 index aktuális árszintjét az elmúlt tíz év inflációval kiigazított átlagos nyereségéhez viszonyítja. A mutató éppen azért fontos, mert kisimítja a gazdasági ciklusok hatását, és az aktuális értékeltségi szintet távlatokba helyezi. Ezzel szemben a normál P/E mutató a rövid távú ciklusokra sokkal érzékenyebben reagál, így torzító hatása van.
A Shiller mutató grafikonján látszik, hogy az értéke lokális csúcson van, ennél magasabban csak a 2000-es „dotcom”-válság idején volt.
Véleményem szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az árfolyamok nem emelkedhetnek még tovább. A mutató magas értéke a legtöbb „bikapiac” velejárója. Ráadásul a Schiller P/E múltbeli nyereségekre épül, és nem veszi figyelembe a jövőbeni, strukturális növekedést befolyásoló tényezőket.
Az AI és az automatizáció forradalma, a digitális platformok térnyerése, valamint a hatékonyság exponenciális növekedése hosszabb távon jelentősen javíthatja a vállalatok profitabilitását, ami részben indokolttá teszi a magas értékeltséget. A mutató tehát jelzi a potenciális kockázatot, de nem determinisztikus jóslat, így könnyen lehet, hogy a hagyományosan jól szereplő IT-cégek hosszú távú ralija még nem ért véget. Erről jellemzően a Microsoft és az Apple részvényei jutnak eszünkbe.
A kérdés inkább az, hogy mennyire bízik a piac a technológiai áttörések és a strukturális növekedés által hozott jövőbeni nyereségbővülésben. Ha bízik, akkor azok a vállalatok teljesíthetnek jól, amelyek stabil alap cash flow-val rendelkeznek, fundamentálisan erősek, rendelkeznek olyan innovatív üzletágakkal (elsősorban a hatékonyságjavítás területén), melyek a gazdaság növekedését segíthetik, ne felejtsük tehát el a hagyományos iparban tevékenykedő, innovatív cégeket sem. Az egyedi kockázatok mérséklése végett egy-egy ipariszektor-ETF lehet érdekes, de a Dow Jones index vétele is.
A bizalom megtörése esetén azonban a piac erőteljesebben „büntethet”, akár egy nagyobb tőzsdei korrekció képében.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.