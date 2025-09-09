Deviza
stratégia
értékeltség
részvénypiac

Fókuszváltás a részvénypiacokon – középpontban a likviditás és az értékeltség

Csillagászati értékeltségeket látni a tőzsdéken, viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az árfolyamok nem emelkedhetnek még tovább. A kérdés az, hogy mennyire bízik a részvénypiac a technológiai áttörések és a strukturális növekedés által hozott jövőbeni nyereségbővülésben.
Panyi Péter, a Prestige Financial Zrt. vezető befektetési tanácsadója
2025.09.09, 06:57

Az utóbbi években a geopolitikai események és narratívák vezették a fejlett piaci indexek árfolyammozgásait. A háborúk, valamint az amerikai vámok mélyen befolyásolták a nyersanyagárak, a gazdasági növekedés és az infláció kilátásait. Ebben a környezetben a fókusz a háború vagy béke, illetve a vámok mértékén volt. Megítélésem szerint ezek a témák – különösen szélsőséges fejlemények esetén – továbbra is befolyásolják a részvénypiacokat, azonban a befektetők immunitása kétségtelenül növekszik.

Investors,Use,Laptops,To,Analyze,Stock,Market,,Investment,Strategies.,And európai részvény, részvénypiac, részvényes, befektető, tőzsde,
Egyre fontosabbá válik a likviditás a részvénypiacok számára / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

Egyre fontosabbá válik a likviditás a részvénypiacok számára

Véleményem szerint a következő időszakban a kamatok alakulása és a likviditás szintje egyre nagyobb szerepet játszik majd az árfolyamok rövid távú mozgásában. Ez a váltás természetes, hiszen a korábbi kockázatok részben már beépültek az árakba. A piac most újabb, stabilizáló tényezőket keres, amelyek meghatározhatják a következő negyedévek trendjeit.

Ebben a kontextusban válik a likviditás vizsgálata kulcsfontosságúvá: a rövid távú árfolyamok támogatását újra a pénzpiaci kondíciók adják. A fő kérdés, hogy önmagában az alacsonyabb kamatszint képes lesz-e a következő 3–6 hónapban a részvények árait emelkedő pályán tartani. Ugyanis egy régi-új kockázat is megjelenni látszik: a részvények értékeltsége.

A figyelem az alábbi tényezőkre fókuszál tehát:

  • geopolitikai tényezők,
  • kamatpálya,
  • értékeltségi mutatók.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az első két pont a piacot támogatja, a harmadik pont pedig kockázatot hordoz. Az értékeltség vizsgálatánál a befektetők azt mérlegelik, hogy a részvények ára hogyan viszonyul a vállalatok nyereségéhez. Ez a viszonyítás segít megítélni, hogy a piac hosszabb távon mennyire számít drágának vagy olcsónak.

Az egyik leggyakrabban idézett hosszú távú mérőszám a Schiller-féle CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) mutató. Ez az S&P 500 index aktuális árszintjét az elmúlt tíz év inflációval kiigazított átlagos nyereségéhez viszonyítja. A mutató éppen azért fontos, mert kisimítja a gazdasági ciklusok hatását, és az aktuális értékeltségi szintet távlatokba helyezi. Ezzel szemben a normál P/E mutató a rövid távú ciklusokra sokkal érzékenyebben reagál, így torzító hatása van. 

A Shiller mutató grafikonján látszik, hogy az értéke lokális csúcson van, ennél magasabban csak a 2000-es „dotcom”-válság idején volt. 

 

Véleményem szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az árfolyamok nem emelkedhetnek még tovább. A mutató magas értéke a legtöbb „bikapiac” velejárója. Ráadásul a Schiller P/E múltbeli nyereségekre épül, és nem veszi figyelembe a jövőbeni, strukturális növekedést befolyásoló tényezőket.

Forradalmi változások zajlanak a felszín alatt

Az AI és az automatizáció forradalma, a digitális platformok térnyerése, valamint a hatékonyság exponenciális növekedése hosszabb távon jelentősen javíthatja a vállalatok profitabilitását, ami részben indokolttá teszi a magas értékeltséget. A mutató tehát jelzi a potenciális kockázatot, de nem determinisztikus jóslat, így könnyen lehet, hogy a hagyományosan jól szereplő IT-cégek hosszú távú ralija még nem ért véget. Erről jellemzően a Microsoft és az Apple részvényei jutnak eszünkbe.

A kérdés inkább az, hogy mennyire bízik a piac a technológiai áttörések és a strukturális növekedés által hozott jövőbeni nyereségbővülésben. Ha bízik, akkor azok a vállalatok teljesíthetnek jól, amelyek stabil alap cash flow-val rendelkeznek, fundamentálisan erősek, rendelkeznek olyan innovatív üzletágakkal (elsősorban a hatékonyságjavítás területén), melyek a gazdaság növekedését segíthetik, ne felejtsük tehát el a hagyományos iparban tevékenykedő, innovatív cégeket sem. Az egyedi kockázatok mérséklése végett egy-egy ipariszektor-ETF lehet érdekes, de a Dow Jones index vétele is. 

A bizalom megtörése esetén azonban a piac erőteljesebben „büntethet”, akár egy nagyobb tőzsdei korrekció képében. 

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.

