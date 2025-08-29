Részvénypiac: erre a három dologra kell figyeljen minden befektető az ősszel - a Fed csak egy része a képletnek

Minden befektetői szempár az amerikai jegybank kamatpályájára szegeződik majd a következő hónapokban, sokak szerint már jelentős mértékben a Feden múlik, hogy tovább emelkedik-e a már így is kritikus értékeltségi szintek mellett újabb és újabb rekordokat ütő amerikai részvénypiac, avagy véget ér a tündérmese, és visszatérnek az árfolyamok a realitás talajára. Egy biztos: a piacon hatalmas a tőkebőség, a befektetők minden óva intő jel ellenére bizakodók, a vállalati eredménytermelés pedig egyelőre nem ad okot arra, hogy minden kétséget kizáróan pesszimistává váljon a piac – a tőkepiaci gigászok háza táján legalábbis mindenféleképpen.
Az idei tőkepiaci raliban azon túl, hogy Európa (kiváltképp Magyarország) köröket ver Amerikára, az is érdekes, hogy a tengerentúli részvénypiac egy kifejezetten gyenge első pár hónap után kapcsolt nagyon rá, és nemhogy minden idei mínuszát korrigálta, még egy 10-12 százalékos pluszt is összehozott augusztus utolsó napjaira.
Az amerikai részvényeket az év elején a vámháború által előidézett, idegőrlő bizonytalanság fogta vissza, azonban ahogy a fellegek tisztultak, az árfolyamok is feltámadtak – tették ezt mindannak ellenére, hogy a szakértők rendre hangsúlyozzák, hogy a vámháború gazdaságra és inflációra gyakorolt hatását egyelőre csak saccolni lehet, a Fed pedig pont ezen érvelés mentén zárkózott el eddig a monetáris pálya enyhítésének megkezdésétől.
Ez a kategorikus tagadás azonban Jackson Hole-ban egy csapásra a múlté lett,
Jerome Powell Fed-elnök szinte kijelentette, hogy a világ talán legfontosabb jegybankja szeptemberben már megkezdi a kamatok csökkentését – noha nem azért, mert az infláció felett végérvényesen kihirdették volna a győzelmet, hanem azért, mert félnek a munkaerőpiacon egyre aggasztóbban gyülekező fellegektől, és a teljes foglalkoztatottságot célként kitűző mandátumuk érdekében enyhíteni igyekeznek a monetáris béklyót a gazdaságon.
A piac idei szellemiségét jól tükrözi, hogy Powell szavaiból nem az egyértelműen jelen lévő aggodalmat, hanem a kamatcsökkentés ígéretét jegyezték meg a befektetők, akik az idén már egy szalmabálányi rossz hír közt is kiszúrják az optimista tűt: a dollár pár perc alatt másfél százalékot szakadt a beszéd során, a kisrészvények Russell 2000 indexe 4 százalékot emelkedett, az amerikai tőzsde pedig újabb csúcsokat vett be a szavak hallatán.
Ennél jobban nehéz lenne szemléltetni, mekkora hatása is van a jegybanknak a piacra Amerikában.
Pont ezért lesz sorsdöntő jelentőségű, hogy a Fed monetáris tanácsa pontosan hogyan is határoz majd szeptember közepi ülésén: Donald Trump és csapata folyamatosan és rendületlenül követeli a kamatok csökkentését Powelléktől, az amerikai pénzügyminiszter például már egy 50 bázispontos szeptemberi vágást is el tudna képzelni a jegybanktól – ennek a lépésnek azonban realitása nem igazán van, az opciós befektetők például a CME aggregátora szerint nem is árazzák ezt a forgatókönyvet.
A Fed a realistább várakozások szerint 25 pontot vághat majd a kamatokon az ősz elején, arról pedig egyelőre még csak a találgatás folyik, hogy azt
A Fed és kamatpályája mindenféleképpen az egyik legfontosabb tényező a tőkepiaci rali alakulását tekintve, van azonban két másik alkotóeleme is az egyenletnek, amiről érdemes szót ejteni. A vámháború mindenféleképpen ilyen, hiszen az általa generált bizonytalanság rég nem látott, már-már hihetetlen szakadásokat tudott okozni világszerte a tőzsdéken a tavasszal.
Fontos kiemelni, hogy az év eleji pánikot elsősorban a teljes bizonytalanság okozta, ami az átfogó vámok bejelentését követően fátyolként terült a piacra – ilyen mértékű esésekre ezért nem valószínű, hogy kell még számítani a vámoknak betudhatóan, hiszen Amerika mára a legtöbb fontos kereskedelmi partnerével már nyélbe ütött valamilyen egyezséget, így a rendszer működése és sarokelemei már ismertek,
egy-egy váratlan vagy rosszul sikerült bejelentés azonban ideig-óráig biztosan el tudja rontani a hangulatot a piacokon,
így mindenféleképpen érdemes hogy résen legyenek a befektetők.
És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a részvénypiaci folyamatoknak – jó esetben – van egy fundamentális alapjuk is, mégpedig a vállalati eredménytermelés, stratégia, illetve az ezzel kapcsolatos előretekintő várakozások. Az amerikai cégek esetében azt látni, hogy az S&P 500-ban forgó vállalatok 77 százaléka felülmúlta második negyedéves eredményközlésével a szakértői várakozásokat, azt tehát nem lehet állítani, hogy az 500 legnagyobb cég körében drasztikus romlás látszana a működésben.
Az viszont már kérdés, hogy a jelenlegi értékeltségeket meddig és milyen mértékben tudják igazolni a vállalatok. Az S&P 500 index ugyanis jelenleg már 30-as P/E mutató mellett forog, vagyis nagy vonalakban
az amerikai piacon befektetők átlagosan harmincévnyi profitot fizetnek ki a részvényekért azok megvásárlásakor
– ez az árazás pedig jókora növekedési elvárásokat jelent a cégek számára befektetői oldalról, hogy ne kerüljenek lapátra a papírok záros határidőn belül.
A magas szorzóban persze hatalmas szerepük van az általában is drága tech részvényeknek is, melyek saját magas P/E-ikkel felfelé tolják a teljes piac átlagát – érdekes ugyanakkor, hogy a kisrészvények Russell 2000 indexe is kifejezetten drága jelenleg, 19-es szorzón forog, viszont nem a bomba árfolyamnyereségek számláló-építő, hanem a gyengébb eredmények nevező-visszafogó hatásának köszönhetően.
