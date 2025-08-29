Részvénypiac: erre a három dologra kell figyeljen minden befektető az ősszel - a Fed csak egy része a képletnek

Minden befektetői szempár az amerikai jegybank kamatpályájára szegeződik majd a következő hónapokban, sokak szerint már jelentős mértékben a Feden múlik, hogy tovább emelkedik-e a már így is kritikus értékeltségi szintek mellett újabb és újabb rekordokat ütő amerikai részvénypiac, avagy véget ér a tündérmese, és visszatérnek az árfolyamok a realitás talajára. Egy biztos: a piacon hatalmas a tőkebőség, a befektetők minden óva intő jel ellenére bizakodók, a vállalati eredménytermelés pedig egyelőre nem ad okot arra, hogy minden kétséget kizáróan pesszimistává váljon a piac – a tőkepiaci gigászok háza táján legalábbis mindenféleképpen.

A Feden a részvénypiaci befektetők szeme, de nem csak a kamatpálya számít / Fotó: Photoviriya / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Feden a részvénypiaci befektetők szeme, de nem csak a kamatpálya számít

Az idei tőkepiaci raliban azon túl, hogy Európa (kiváltképp Magyarország) köröket ver Amerikára, az is érdekes, hogy a tengerentúli részvénypiac egy kifejezetten gyenge első pár hónap után kapcsolt nagyon rá, és nemhogy minden idei mínuszát korrigálta, még egy 10-12 százalékos pluszt is összehozott augusztus utolsó napjaira.

Az amerikai részvényeket az év elején a vámháború által előidézett, idegőrlő bizonytalanság fogta vissza, azonban ahogy a fellegek tisztultak, az árfolyamok is feltámadtak – tették ezt mindannak ellenére, hogy a szakértők rendre hangsúlyozzák, hogy a vámháború gazdaságra és inflációra gyakorolt hatását egyelőre csak saccolni lehet, a Fed pedig pont ezen érvelés mentén zárkózott el eddig a monetáris pálya enyhítésének megkezdésétől.

Ez a kategorikus tagadás azonban Jackson Hole-ban egy csapásra a múlté lett,

Jerome Powell Fed-elnök szinte kijelentette, hogy a világ talán legfontosabb jegybankja szeptemberben már megkezdi a kamatok csökkentését – noha nem azért, mert az infláció felett végérvényesen kihirdették volna a győzelmet, hanem azért, mert félnek a munkaerőpiacon egyre aggasztóbban gyülekező fellegektől, és a teljes foglalkoztatottságot célként kitűző mandátumuk érdekében enyhíteni igyekeznek a monetáris béklyót a gazdaságon.

A piac idei szellemiségét jól tükrözi, hogy Powell szavaiból nem az egyértelműen jelen lévő aggodalmat, hanem a kamatcsökkentés ígéretét jegyezték meg a befektetők, akik az idén már egy szalmabálányi rossz hír közt is kiszúrják az optimista tűt: a dollár pár perc alatt másfél százalékot szakadt a beszéd során, a kisrészvények Russell 2000 indexe 4 százalékot emelkedett, az amerikai tőzsde pedig újabb csúcsokat vett be a szavak hallatán.

Ennél jobban nehéz lenne szemléltetni, mekkora hatása is van a jegybanknak a piacra Amerikában.

Pont ezért lesz sorsdöntő jelentőségű, hogy a Fed monetáris tanácsa pontosan hogyan is határoz majd szeptember közepi ülésén: Donald Trump és csapata folyamatosan és rendületlenül követeli a kamatok csökkentését Powelléktől, az amerikai pénzügyminiszter például már egy 50 bázispontos szeptemberi vágást is el tudna képzelni a jegybanktól – ennek a lépésnek azonban realitása nem igazán van, az opciós befektetők például a CME aggregátora szerint nem is árazzák ezt a forgatókönyvet.