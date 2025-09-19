Deviza
Revolut: forintról dollárra csábítja a magyarokat a neobank, a lehető legrosszabbkor

Az amerikai dollárban tartott megtakarításokra is kínál kamatot mostantól magyar ügyfeleinek a digitális bank. A Revolut által kínált, éves szinten akár 3,6 százalékos nettó dollárkamat nem tűnik vonzónak a forint jelenlegi erősödése és az amerikai fizetőeszköz kedvezőtlen árfolyamkilátásai mellett.
K. T.
2025.09.19, 12:15

Új megtakarítási lehetőséget kínál a Revolut magyar ügyfeleinek: már nem csak forintra, hanem amerikai dollárban tartott pénzükre is kamatot kaphatnak a digitális banknál lévő megtakarítási számlájukon.

Dollárkamatot kínál a magyar ügyfeleknek a Revolut / Fotó: Ascannio / Shutterstock

Az új szolgáltatás szépséghibája, hogy éppen akkor indítja el a neobank, amikor a dollár meglehetősen gyenge a forinttal szemben is, az amerikai fizetőeszköz kilátásai pedig nem túl rózsásak.

Már a dollárra is ad kamatot a Revolut

Az új megtakarítási lehetőségről a Revolut nem értesítette egyelőre a felhasználókat, a weboldalukon sem található meg ez az újdonság, de a Revolut appban meg lehet nyitni a dolláralapú megtakarítási számlát, és naponta jóváírják a kamatokat – írja a Revinfo.hu.

A kapott dollárkamat a felhasználói csomagtól is függ. A Standard, Plus és Premium csomag felhasználói jelenleg évi bruttó 3,0 százalék kamatot kapnak. A Metal csomagban évi bruttó 3,75 százalék, míg Ultra csomagban évi bruttó 4,25 százalék hozam érhető el.

A kamatokat naponta írják jóvá, és a litván 15 százalékos forrásadót is levonják belőle, és ebből még Magyarországon is kell adózni.

Amerikaidollár-megtakarítási számla éves nettó kamatai a Revinfo.hu szerint ennek megfelelően a következőképpen alakulnak:

  • Standard csomag: 2,55 százalék
  • Plus csomag: 2,55 százalék
  • Premium csomag: 2,55 százalék
  • Metal csomag: 3,19 százalék
  • Ultra csomag: 3,61 százalék

Remekelő forint és gyenge dollár mellett jelenleg nem túl vonzó az ajánlat

A dollármegtakarítási számla szolgáltatást egy olyan piaci környezetben kínálja a magyar ügyfeleknek a Revolut, amikor az amerikai dollár igencsak gyenge.

A forint bő 15 százalékkal erősödött idén az amerikai pénzzel szemben, vagyis ha valaki az év elején dollárra váltotta forinteszközeit, akkor ennyit veszített pusztán a devizaárfolyamokon.

A dollárt a kereskedelmi háborús aggodalmak mellett az amerikai jegybank kamatpolitikája is gyengíti.

A Fed épp a héten kezdett bele egy újabb kamatcsökkentő ciklusba, 25 bázisponttal mérsékelve az irányadó kamatot, ami így a 4–4,25 százalékos sávba került. A lazább monetáris kondíciók élénkítik a gazdaságot, bővítik a likviditást a piacon, és így gyengítik a dollárt.

A magyar jegybank ezzel szemben továbbra is viszonylag magas szinten, 6,5 százalékon tartja az alapkamatot, ami jelentős kamatelőnyt biztosít a forint számára, és ezen keresztül erősíti a hazai valutát.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332.5574 +0.7%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az amerikai jegybanktól idén még két újabb, 25 bázispontos csökkentésre számítanak a piacok, 2026 elején pedig egy további hasonló kamatvágás jöhet. Az összesen 75 bázispontos további csökkenés alapján a dollár árfolyamkilátásai tehát nem kedvezők.

Márpedig ha valaki dollárra váltja a forintját, és gyengül a dollár, akkor eleve kevesebbet kap vissza, mintha forintban takarítana meg, és azt váltaná dollárra. A magyar felhasználóknak szóló új  Revolut-ajánlat tehát pusztán a jelenlegi devizapiaci kilátások alapján nem tűnik túl vonzónak. A forint gyengülésére spekuláló kontrariánus befektetőknek ugyanakkor jó lehetőséget kínálhat a pénzügyi szolgáltató lépése.

 

