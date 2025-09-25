A legnagyobb szereplők tarolhatják le az utazási piacot is

A mesterséges intelligencia (MI) mindennapos felhasználásáról még sokan gondolják, hogy 5-10 év is hátra lehet, amíg egy-egy iparág átalakul. Pedig a változások nagyon sok területen már most megindultak: hónapok alatt olyan átalakulások következnek be, amelyek korábban évtizedekbe teltek. Ilyen terület például az online szállás, utazás és rekreációs tevékenységek piaca.

Hónapok alatt átalakult az online szállás, utazás és rekreációs tevékenységek piaca / Fotó: Shutterstock

A kívánságok végtelenek lehetnek

Az internet elterjedése előtt az utazási ügynökségek vitték el a rendelések legnagyobb részét. Ezt követően, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt szerepüket nagy részben átvették az online foglaló irodák (OTA, azaz online travel agency), mint az Expedia vagy a Trip.com. A Covid-járvány utáni fellendülésben ezek a vállalatok és az online fizetési piac részvényei is száguldottak, elég csak a Paypal, a Mastercard vagy a Booking ralijára gondolni.

Most azonban gyökeresen megváltozni látszanak a fogyasztói szokások. Egyre többen használják a Chat GPT-t vagy a Geminit személyre szabott keresésre.

Milyen egyszerű az anyanyelvünkön beírni, hogy például két-három éjszakára szállást keresünk Madridban, de úgy, hogy ne legyen messze a stadiontól, ahol a kedvenc focicsapatunk játszik kedd este.

Hozzátesszük még, hogy

ne nézzen forgalmas utcára a franciaágyas szoba,

és akár egy-két óra várakozásnál nem hosszabb átszállást is vállalunk azért, hogy olcsóbb legyen a repülőjegy. A kívánságok végtelenek lehetnek, például két este szeretnénk helyiek által látogatott jó étteremben enni, a többi étkezéshez pedig ajánljon ABC-t, és még érjünk is haza a péntek reggeli céges megbeszélésre.

Fontos tudni, hogy most még az okosnak látszó MI vagy annak ügynök funkciója is relatíve korlátozott információkból válogat. Például a Chat GPT számára a szolgáltatók által publikált YouTube, az Instagram vagy a Facebook-bejegyzések, sőt a Google review-k is csak korlátozottan elérhetők. A szolgáltatásokat kínáló honlapok struktúrája és MI-kompatibilitása is meghatározza, hogy a gép miből tud válogatni. Az MI jelenleg a korábban ismertetett online utazási weblapokra, az aggregáló oldalakra mint például a TripAdvisor, a GetYourGuide, a Viator, valamint a publikus blogokra és főképp csevegésekre támaszkodik. (Mellékesen jegyzem meg, hogy talán jobb elgondolkodni, hogy mennyire objektív egy ilyen ajánlat.)