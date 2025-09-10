Deviza
BUX101,532.64 -1.09% MTELEKOM1,870 +0.86% MOL2,898 +0.28% OTP29,350 -1.15% RICHTER10,050 -3.37% OPUS546 -1.09% ANY7,600 -1.3% AUTOWALLIS155.5 -2.2% WABERERS5,060 -1.94% BUMIX9,377.95 -0.97% CETOP3,457.97 -0.66% CETOP NTR2,154.21 -0.66%
Zuhant a Richter, hatalmas forgalomban lefordult a 4iG is

A háborús feszültség fokozódásával szerdán lejtőre került a BUX. A vezető részvények közül a Richter húzta a legrövidebbet, de beesett a 4iG is.
Murányi Ernő
2025.09.10, 17:29
Frissítve: 2025.09.10, 18:11

A vezető európai tőzsdeindexek – a lengyel–belorusz határtól legmesszebbre eső, másfél százalékos pluszba emelkedő madridi IBEX 35 kivételével – csupán kismértékben mozdultak el szerdán, a német DAX például 0,4 százalékkal csökkent a pesti börze zárása időpontjában. Idehaza a Richter volt a leggyengébb láncszem.

richter_LUS_8750
A Richter húzta szerdán a legrövidebbet / Fotó: Kallus György

A befektetők óvatossá váltak, miután lengyel terület felett drónokat lőttek le, ami politikai feszültségekhez vezetett. A lengyel kormány szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.

A héten néhány jelentős esemény vár még a befektetőkre, például csütörtökön az Európai Központi Bank sajtótájékoztatója a kamatkilátásokról és egy sor inflációs adat. 

A keddi gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok után most elsősorban az inflációs számokra figyelnek a piacok. Szerdán kiderült, hogy a termelői árak az Egyesült Államokban augusztusban váratlanul csökkentek. Csütörtökön pedig jönnek a fogyasztói inflációs adatok, amelyek erősen befolyásolhatják, hogy az amerikai jegybank, a Fed milyen mértékben csökkenti a kamatokat a jövő héten.

A BUX 1,1 százalékkal, 101 533 pontra csökkent zárásra. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 20,9 milliárd forintot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Ebből több mint 3,6 milliárd forint jutott a 4iG kereskedésére, a technológiai részvény volt a második legnagyobb forgalmú részvény a BÉT-en ezen a napon. A vevők mellett azonban az eladók is aktivizálták magukat, így az árfolyam az elmúlt napok dinamikus emelkedése után ezúttal 2,4 százalékkal, 2440 forintra csökkent.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2,440 HUF 0 / -2.4 %
Forgalom: 3,646,034,865 HUF
A blue chipek közül a Richter-részvény volt a legnagyobb vesztes, melynek kurzusa 3,4 százalékkal, 10 050 forintra zuhant.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10,050 HUF 0 / -3.37 %
Forgalom: 2,291,439,200 HUF
Gyengült az OTP is mintegy 1,2 százalékkal, a bankpapír 29 350 forinton búcsúzott a parkettől.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 29,350 HUF 0 / -1.15 %
Forgalom: 12,958,278,830 HUF
A Magyar Telekom viszont 0,9 százalékkal, 1870 forintra, a Mol pedig 0,3 százalékkal, 2898 forintra drágult.

A forint csekély mértékben erősödött. Az euró 393,06 forinton állt öt óra után a bankközi devizapiacon.  

 

