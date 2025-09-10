Zuhant a Richter, hatalmas forgalomban lefordult a 4iG is

A vezető európai tőzsdeindexek – a lengyel–belorusz határtól legmesszebbre eső, másfél százalékos pluszba emelkedő madridi IBEX 35 kivételével – csupán kismértékben mozdultak el szerdán, a német DAX például 0,4 százalékkal csökkent a pesti börze zárása időpontjában. Idehaza a Richter volt a leggyengébb láncszem.
A befektetők óvatossá váltak, miután lengyel terület felett drónokat lőttek le, ami politikai feszültségekhez vezetett. A lengyel kormány szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.
A héten néhány jelentős esemény vár még a befektetőkre, például csütörtökön az Európai Központi Bank sajtótájékoztatója a kamatkilátásokról és egy sor inflációs adat.
A keddi gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok után most elsősorban az inflációs számokra figyelnek a piacok. Szerdán kiderült, hogy a termelői árak az Egyesült Államokban augusztusban váratlanul csökkentek. Csütörtökön pedig jönnek a fogyasztói inflációs adatok, amelyek erősen befolyásolhatják, hogy az amerikai jegybank, a Fed milyen mértékben csökkenti a kamatokat a jövő héten.
A BUX 1,1 százalékkal, 101 533 pontra csökkent zárásra. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 20,9 milliárd forintot.
Ebből több mint 3,6 milliárd forint jutott a 4iG kereskedésére, a technológiai részvény volt a második legnagyobb forgalmú részvény a BÉT-en ezen a napon. A vevők mellett azonban az eladók is aktivizálták magukat, így az árfolyam az elmúlt napok dinamikus emelkedése után ezúttal 2,4 százalékkal, 2440 forintra csökkent.
A blue chipek közül a Richter-részvény volt a legnagyobb vesztes, melynek kurzusa 3,4 százalékkal, 10 050 forintra zuhant.
Gyengült az OTP is mintegy 1,2 százalékkal, a bankpapír 29 350 forinton búcsúzott a parkettől.
A Magyar Telekom viszont 0,9 százalékkal, 1870 forintra, a Mol pedig 0,3 százalékkal, 2898 forintra drágult.
A forint csekély mértékben erősödött. Az euró 393,06 forinton állt öt óra után a bankközi devizapiacon.
