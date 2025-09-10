Zuhant a Richter, hatalmas forgalomban lefordult a 4iG is

A vezető európai tőzsdeindexek – a lengyel–belorusz határtól legmesszebbre eső, másfél százalékos pluszba emelkedő madridi IBEX 35 kivételével – csupán kismértékben mozdultak el szerdán, a német DAX például 0,4 százalékkal csökkent a pesti börze zárása időpontjában. Idehaza a Richter volt a leggyengébb láncszem.

A Richter húzta szerdán a legrövidebbet / Fotó: Kallus György

A befektetők óvatossá váltak, miután lengyel terület felett drónokat lőttek le, ami politikai feszültségekhez vezetett. A lengyel kormány szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.

A héten néhány jelentős esemény vár még a befektetőkre, például csütörtökön az Európai Központi Bank sajtótájékoztatója a kamatkilátásokról és egy sor inflációs adat.

A keddi gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok után most elsősorban az inflációs számokra figyelnek a piacok. Szerdán kiderült, hogy a termelői árak az Egyesült Államokban augusztusban váratlanul csökkentek. Csütörtökön pedig jönnek a fogyasztói inflációs adatok, amelyek erősen befolyásolhatják, hogy az amerikai jegybank, a Fed milyen mértékben csökkenti a kamatokat a jövő héten.