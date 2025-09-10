Régiós bajnokként őrzi árfolyamszintjét a forint

Az euró-dollár keresztárfolyam jelenleg stagnál, mégpedig hajszállal 1,17 felett.

Múlt pénteken emelkedett a jegyzés az 1,17-es szint fölé , azonban a következő, 1,1784-es ellenállás közelében visszafordult, és negatív korrekció indult - írja az Equilor Befektetési Zrt. jegyzetében.

Jelenleg az 1,1690-1,1700-es támasz közelében vagyunk, melynek letörése esetén - az Equilor szerint - az 50 és a 30 napos mozgóátlag jelenthet támaszt az 1,1650-1,1660-as tartományban.

Közvetlenül az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntését ismertető csütörtöki sajtótájékoztatója előtt érkeznek az amerikai inflációs adatok, melyek akár nagyobb hatással is lehetnek az árfolyamra, mint az EKB üzenetei.

Apropó kamatdöntés, az elemzői közösség ezúttal is kamattartást vár, a bejelentésre a megszokott időben, 14:15-kor kerül sor, majd 14:45-kor kezdődik Christine Lagarde EKB elnök sajtótájékoztatója, melyen szóba kerülhetnek a francia politikai bizonytalanság miatt június óta emelkedő pályára került kötvényhozamok is.

Szintén csütörtökön teszi közzé az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal a 2025-ös előzetes felülvizsgálat eredményét a 2025 márciusáig tartó tizenkét hónapra vonatkozó foglalkoztatási adatokról, majd a végleges változat 2026 februárjában jelenik meg.

Az előzetes jelentés fontos lehet, hiszen a tavalyiból például kitűnt, hogy az amerikai gazdaság 818 000-rel kevesebb munkahelyet teremtett, mint amit eredetileg jelentettek a 2024 márciusáig tartó 12 hónapos időszakra. Emiatt az Egyesült Államok jegybankja (Fed) a következő ülésén 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot.