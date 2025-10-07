Befektetés: egy hónap alatt 45 milliárd forintot kaszáltak a háztartások – ide kellett tenni a pénzt

A nyár végén sem feledkeztek meg befektetéseikről a megtakarítani képes háztartások, melyek hazai értékpapírokban tartott vagyona tovább bővült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett adatai alapján.

Nem feledkezett meg a befektetésről a nyár végén sem a lakosság / Fotó: photoviriya / shutterstock (Képünk illusztráció)

A magyar háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, hazai vállalati és banki kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben fialtatott eszközeinek értéke 178 milliárd forinttal bővült augusztusban.

Csúcsvagyonnal búcsúztatták a nyarat a háztartások

A nyarat ezzel újabb csúcsot jelentő, 29 235 milliárd forintos vagyonnal zárták a kisbefektetők. A kora tavaszi kisiklást követően ezzel már az ötödik egymást követő hónapban döntött rekordot a lakosság értékpapírvagyona, amely ezt a tempót tartva akár még idén átlépheti a 30 ezermilliárd forintos szintet.

A nyár utolsó hónapjában látott, 0,6 százalékos gyarapodáshoz a friss megtakarítások járultak hozzá nagyobb részben, a lakosság ugyanis 133 milliárd forintért vásároltak be a különböző belföldi kibocsátású értékpapírokból. A piaci hozamok pedig 45 milliárd forinttal növelték az eszközök értékét.

A lakossági befektetésiek legnagyobb szeletét adó magyar állampapírokból 25,4 milliárd forinttal növelték kitettségüket.

Főként hosszú, azaz egy évnél hosszabb lejáratú forintkötvényekből táraztak be, összesen 73,5 milliárd forintot,

miközben az egy évnél rövidebb lejáratú papírjaikból bő 35 milliárd forintnyit váltottak vissza.

Eközben a devizában jegyzett állampapír-állományukat 12,7 milliárd forinttal építették le.

A felhalmozott kamatokat is figyelembe véve csekély 0,2 százalékkal nőtt a lakosság kezében lévő állampapírvagyon, és már 13 313 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

Egyéb típusú – vállalati és pénzintézeti – kötvényekből együttesen 17,6 milliárd forintot vásároltak, a háztartási portfólió ezen kisebb szelete így közel másfél százalékkal bővült augusztusban.

Ebbe a befektetésbe érkezett a legtöbb friss pénz

Az állampapírok legnagyobb riválisai, a befektetési alapok továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Az alapkezelőkhöz 120 milliárd forintnyi friss lakossági megtakarítás érkezett a nyár végén, habár a hozamok ezúttal nem kedveztek az ilyen típusú befektetésnek. A befektetési jegyekben fialtatott háztartási vagyon így is közel egy százalékkal bővült.