Befektetés: egy hónap alatt 45 milliárd forintot kaszáltak a háztartások – ide kellett tenni a pénzt

A nyár végén sem feledkeztek meg befektetéseikről a megtakarítani képes háztartások, melyek hazai értékpapírokban tartott vagyona tovább bővült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett adatai alapján.
A magyar háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, hazai vállalati és banki kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben fialtatott eszközeinek értéke 178 milliárd forinttal bővült augusztusban.
A nyarat ezzel újabb csúcsot jelentő, 29 235 milliárd forintos vagyonnal zárták a kisbefektetők. A kora tavaszi kisiklást követően ezzel már az ötödik egymást követő hónapban döntött rekordot a lakosság értékpapírvagyona, amely ezt a tempót tartva akár még idén átlépheti a 30 ezermilliárd forintos szintet.
A nyár utolsó hónapjában látott, 0,6 százalékos gyarapodáshoz a friss megtakarítások járultak hozzá nagyobb részben, a lakosság ugyanis 133 milliárd forintért vásároltak be a különböző belföldi kibocsátású értékpapírokból. A piaci hozamok pedig 45 milliárd forinttal növelték az eszközök értékét.
A lakossági befektetésiek legnagyobb szeletét adó magyar állampapírokból 25,4 milliárd forinttal növelték kitettségüket.
A felhalmozott kamatokat is figyelembe véve csekély 0,2 százalékkal nőtt a lakosság kezében lévő állampapírvagyon, és már 13 313 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.
Egyéb típusú – vállalati és pénzintézeti – kötvényekből együttesen 17,6 milliárd forintot vásároltak, a háztartási portfólió ezen kisebb szelete így közel másfél százalékkal bővült augusztusban.
Az állampapírok legnagyobb riválisai, a befektetési alapok továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Az alapkezelőkhöz 120 milliárd forintnyi friss lakossági megtakarítás érkezett a nyár végén, habár a hozamok ezúttal nem kedveztek az ilyen típusú befektetésnek. A befektetési jegyekben fialtatott háztartási vagyon így is közel egy százalékkal bővült.
A hazai részvényektől továbbra is ódzkodnak a háztartások, az előző két hónaphoz hasonlóan augusztusban is 30 milliárd forint értékben adtak el a pesti tőzsdén jegyzett papírjaikból. Pedig a Budapesti Értéktőzsdén ezúttal sem maradtak el a hozamok, a kitartó kisbefektetők 63 milliárd forint árfolyamnyereséget hozott az utolsó nyári hónap.
A BUX 1,3 százalékkal erősödve új csúcson zárta a nyarat, a hazai blue chip részvények közül pedig a Magyar Telekommal 10,4 százalékos, az OTP-vel pedig 3,6 százalékos hozamot zsebelhettek be a kockázatvállalóbb tőzsdézők. A Richter papírjai ugyanakkor 2,4 százalékkal, a Mol részvényei pedig 45 százalékkal kerültek lejjebb.
Volt viszont olyan kispapír is, amivel közel több mint duplázhatták tőkéjüket egyetlen hónap alatt a jól választó kisbefektetők.
