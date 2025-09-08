Deviza
EUR/HUF393.08 +0.08% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.57 +0.24% RON/HUF77.51 +0.12% CZK/HUF16.15 +0.28% EUR/HUF393.08 +0.08% USD/HUF334.22 -0.33% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.42% PLN/HUF92.57 +0.24% RON/HUF77.51 +0.12% CZK/HUF16.15 +0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76% BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági értékpapír
részvény
tőzsde
befektetés
állampapír

Befektetés: nyáron sem fékezett a lakosság kedvence, rengeteget nyert, aki ide tette a pénzét

Júliusban újabb csúcsra ért a háztartások hazai értékpapírvagyona, átlépve a 29 ezermilliárd forintos szintet. A lakosság a részvényrali ellenére inkább kivette a pénzét a hazai tőzsdéről, pedig volt olyan befektetés is, amivel egy hónap alatt duplázni lehetett.
K. T.
2025.09.08, 20:20

A nyár közepén sem hanyagolták a befektetést a megtakarítani képes magyar háztartások, melyek hazai értékpapírokban fialtatott összvagyona új csúcsra ért júliusban, és első alkalommal meghaladta a 29 ezermilliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn közzétett adatai alapján.

befektetés, állampapír, részvény, hozam
Szépen fialt a magyarok kedvelt befektetése a nyár derekán is / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A lakosság magyar kibocsátású eszközökben (magyar állampapírban, hazai kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett részvényekben) tartott vagyona 1,3 százalékkal, 29 056,5 milliárd forintra emelkedett július végére.

A háztartási értékpapírvagyon bővülése a negyedik egymást követő hónapban folytatódott a kora tavaszi megingást követően.

Ez a befektetés tarolt nyáron a háztartások körében

A 379 milliárd forintos havi gyarapodás fele-fele arányban volt köszönhető a nyáron sem szűnő megtakarítási kedvnek, valamint a kedvezően alakuló piaci hozamoknak.

A lakosság 187,7 milliárd forint értékben vásárolt be különböző hazai eszközökből, miközben az árfolyam-emelkedés összesen 191,2 milliárd forinttal növelte portfólióik összértékét.

A hazai lakosság leginkább a befektetési alapokban látta a fantáziát és a hozamlehetőséget a középső nyári hónapban. Az alapkezelőknél 162,9 milliárd forintnyi friss megtakarítást kötöttek le. A befektetési szakemberek tevékenysége és a piaci hátszél 108 milliárd forint nyereséget eredményezett, a népszerű kategória így 2,2 százalékos növekedést regisztrált.

Élénkülő lakossági kereslet az állampapírok iránt

Az állampapírokból 54 milliárd forintos keresletet támasztottak a háztartások, ami az idei év második legmagasabb havi értékesítési volumenét is jelenti egyúttal.

A felhalmozott kamatokkal együtt a lakossági állampapír-portfólió 0,4 százalékkal bővült, a háztartások ezzel már 13 290,8 milliárd forinttal járultak hozzá az államadósság finanszírozásához.

 

A vállalati és hitelintézeti kötvényekből érdemben nem növelte kitettségét a lakosság, a kamatokkal együtt azonban így is szűk 1 százalékkal bővült az ilyen termékekben fialtatott megtakarítás.

A tőzsdézéssel hagyományosan óvatos hazai háztartások ezúttal jelentősebb, 29 milliárd forintnyi tőkét vontak ki magyar részvényeikből. Pedig a BUX 3,7 százalékos júliusi ralija kedvezett a kockázatosabb befektetéseknek, 76 milliárd forintnyi árfolyamnyereséggel örvendeztetve meg a tőzsdei részvényekkel rendelkező kisbefektetőket.

A hazai blue chip részvények közül 

  • az OTP-vel 5,2 százalék, 
  • a Richter részvényeivel szintén 5,2 százalék, 
  • a Mol papírjaival 3,2 százalék hozamot érhettek el a befektetők. 

A kispapírok közül az Épduferr részvényeivel több mint duplázhatták tőkéjüket a pesti tőzsdét választók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu