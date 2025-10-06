Jókora pofonba futott a Magyar Telekom, ismét szárnyal a 4iG

Gyengén kezdték a hetet a BÉT nagyjai, a blue chipek egyike sem alkotott maradandót a hét első kereskedési napján. A BUX index 0,54 százalékkal 99 921 pontig süllyedt a nap végére, a parkett forgalma 9,8 milliárd forint volt.
Az OTP 0,45 százalékkal 28 950 forintig, a Mol 0,58 százalékkal 2754 forintig, a Richter 0,49 százalékkal 10 120 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,73 százalékkal 1820 forintig esett a nap végére.
A 4iG-nek ugyanakkor roppantul erős napja volt, a vállalat reggel jelentette be, hogy bevásárolja magát a Rheinmetall Hungary Zrt.-be, és megveszi a Hirtenbergert is. A befektetők 5,1 százalékos pluszba tolták a részvényt a nap végére.
A nyugat-európai tőzsdéknek felemás napjuk van, a német DAX 0,2 százalékos pluszban, a kormányválság által extra nyomás alá helyezett francia CAC 1,4 százalékos mínuszban jár, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,3 százalékos pirosban keresi az irányt bő fél órával a nyugati tőzsdék zárása előtt. Az amerikai piac túlnyomórészt zöldben jár, a Nasdaq 0,4, az S&P 500 0,2 százalékos nyerőben van, a Dow viszont 0,3 százalékos gödörből keresi éppen a kiutat.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint gyengén kezdte a napot, a délután közepére azonban magára talált, és mindkét fontos fronton jelentős mértékben korrigálni tudott,
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.