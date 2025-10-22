Sok hűhó konkrétan a semmiért: elképesztő csapkodás után ugyanoda ért a bitcoin és az ether, mint az S&P 500 – napokon belül eldől a folytatás sorsa

Kifejezetten rapszodikus napokon van túl a bitcoin és a tágabb kriptopiac egyaránt: az alternatív devizák két királya, a bitcoin és az ethereum nagyobb kilengéseket mutattak az elmúlt napokban, melynek része volt egy jelentős, közel 7 százalékos rali, majd egy hasonlóan hirtelen, de sokkal fájdalmasabb korrekció is, melynek eredményeként mindkét vezető kriptoeszköz gyakorlatilag ugyanott jár jelenleg, mint a múlt hét végén, csak éppen közben hatalmas utat tettek meg az árfolyamok.

Trump vámbejelentései agyonnyomják a kriptopiacot, szenved a bitcoin és az ethereum / Fotó: aricancaner / Shutterstock

Trump vámbejelentései agyonnyomják a kriptopiacot

Az elmúlt egy hónapot tekintve már messze nem állnak ilyen jól a kriptopiac legnagyobbjai: szeptember közepe óta a bitcoin 6, az ethereum pedig 13 százalékot vesztett el értékéből, ha pedig kifejezetten attól a naptól követjük az árfolyamokat, amikor Trump bejelentette a Kínával szembeni legfrissebb, a teljes piacot megingató vámjait, akkor még látványosabb számokat látunk:

az ethereum esetében 12,

a bitcoinnál pedig 11 százalékos mínuszt.

A kriptoeszközök, mint kiemelten kockázatos, magas bétájú befektetések, rendre sokkal nagyobb vehemenciával reagálják le a piaci mozgásokat, mint a tágabb részvénypiac: ezt most is láthatjuk, hiszen az S&P 500 ugyanezen idő alatt mindössze 0,2 százalékos mínuszba került, a kezdeti félelmek elhalványulását követően. Az viszont már érdekes, hogy ha az egész idei évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy – ugyan egészen eltérő pályákat követően, de – ugyanoda futott be az S&P 500, a bitcoin és az ethereum október második felére:

az ethereum 50 százalékos mínuszba csúszott az év elején, majd 90 százalékpontot menetelve 40 százalékos pluszig futott, aztán lefordult a jelenlegi, 15 százalékos pluszába,

a bitcoin ennél kisebbet, alig 20 százalékot esett az év elején, majd menetelt 30 százalékos pluszig, és onnan korrigált a 15 százalékos jelenlegi pluszig,

eközben az S&P 500 10 százalékos mínuszból indulva kúszott fel az elmúlt fél évben, relatíve stabilan, a jelenlegi 15 százalékos nyerőig.

Jön a Fed kamatdöntése, árgus szemmel figyel a bitcoin és az ethereum

A jelenlegi, mondhatni, vert helyzetében ezért kiemelten fontos lesz a kriptopiac számára nemcsak az, hogy meglépi-e a piacon 99 százalékos biztossággal árazott, 25 bázispontos kamatcsökkentését a Fed október 29-én, hanem az is, hogy a Jerome Powell vezette testület milyen kilátásokat vázol fel a kamatpálya és a gazdaság számára.