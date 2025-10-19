Pánik az európai autóiparban: tárgyalóasztalhoz ül Kína és Hollandia – diplomáciai patthelyzetben landolt az államosított csipgyártó

Vincent Karremans holland gazdasági miniszter bejelentette, hogy néhány napon belül találkozik kínai partnerével, hogy megoldást találjanak a Nexperia körüli válságra.

Néhány napon belül személyesen egyeztet a holland gazdasági miniszter a kínai kormány egyik vezető tisztviselőjével a Nexperia-ügy rendezéséről / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A holland kormány szeptember végén vette át az irányítást a Nexperia felett, amely a kínai Wingtech leányvállalata – erre válaszul Kína megtiltotta a cég termékeinek exportját.

A miniszter szerint Peking tévesen azt hiszi, hogy a holland beavatkozás Washingtonnal összehangolt lépés volt. Karremans a holland Buitenhof televízió-műsorban úgy fogalmazott: a döntés célja nem Kína gyengítése, hanem az volt, hogy a cég korábbi kínai vezérigazgatója ne vihesse ki Európából a termelést és a szellemi tulajdont.

A Nexperia súlyos kockázat az autóipar számára

A helyzet különösen érzékeny, mert a vállalat csipjei – bár nem a legfejlettebbek – kulcsfontosságúak az autóiparban. A vállalat tömeggyártásban állít elő alapcsipeket hamburgi üzemében, amelyeket ezután Kínában csomagolnak és osztanak el a világ autógyártói között.

Az európai és ázsiai autógyártók egyaránt attól tartanak, hogy ellátási zavarok jelentkeznek, ha a patthelyzet elhúzódik. „Kölcsönösen függünk egymástól” – hangsúlyozta Karremans, aki szerint

mindenkinek az az érdeke, hogy ezt közösen oldjuk meg.

A Nexperia tavaly 331 millió dollár nettó nyereséget termelt, így a Wingtech számára is stratégiai értékű leányvállalatnak számít. A holland diplomácia már hetek óta próbál közvetíteni, a miniszter szerint a kérdés mostanra „a legmagasabb szinten” került napirendre.