Pánik az európai autóiparban: tárgyalóasztalhoz ül Kína és Hollandia – diplomáciai patthelyzetben landolt az államosított csipgyártó
Vincent Karremans holland gazdasági miniszter bejelentette, hogy néhány napon belül találkozik kínai partnerével, hogy megoldást találjanak a Nexperia körüli válságra.
A holland kormány szeptember végén vette át az irányítást a Nexperia felett, amely a kínai Wingtech leányvállalata – erre válaszul Kína megtiltotta a cég termékeinek exportját.
A miniszter szerint Peking tévesen azt hiszi, hogy a holland beavatkozás Washingtonnal összehangolt lépés volt. Karremans a holland Buitenhof televízió-műsorban úgy fogalmazott: a döntés célja nem Kína gyengítése, hanem az volt, hogy a cég korábbi kínai vezérigazgatója ne vihesse ki Európából a termelést és a szellemi tulajdont.
A Nexperia súlyos kockázat az autóipar számára
A helyzet különösen érzékeny, mert a vállalat csipjei – bár nem a legfejlettebbek – kulcsfontosságúak az autóiparban. A vállalat tömeggyártásban állít elő alapcsipeket hamburgi üzemében, amelyeket ezután Kínában csomagolnak és osztanak el a világ autógyártói között.
Az európai és ázsiai autógyártók egyaránt attól tartanak, hogy ellátási zavarok jelentkeznek, ha a patthelyzet elhúzódik. „Kölcsönösen függünk egymástól” – hangsúlyozta Karremans, aki szerint
mindenkinek az az érdeke, hogy ezt közösen oldjuk meg.
A Nexperia tavaly 331 millió dollár nettó nyereséget termelt, így a Wingtech számára is stratégiai értékű leányvállalatnak számít. A holland diplomácia már hetek óta próbál közvetíteni, a miniszter szerint a kérdés mostanra „a legmagasabb szinten” került napirendre.
