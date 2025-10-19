Deviza
Pánik az európai autóiparban: tárgyalóasztalhoz ül Kína és Hollandia – diplomáciai patthelyzetben landolt az államosított csipgyártó

A holland állam a közelmúltban lefoglalta a kínai tulajdonú csipgyártót, mire Peking exporttilalommal válaszolt – a vita most a globális autógyártást fenyegeti. Néhány napon belül személyesen egyeztet a holland gazdasági miniszter a kínai kormány egyik vezető tisztviselőjével a Nexperia-ügy rendezéséről.
VG
2025.10.19, 21:32
Frissítve: 2025.10.19, 21:36

Vincent Karremans holland gazdasági miniszter bejelentette, hogy néhány napon belül találkozik kínai partnerével, hogy megoldást találjanak a Nexperia körüli válságra.

Semiconductor manufacturer Nexperia
Néhány napon belül személyesen egyeztet a holland gazdasági miniszter a kínai kormány egyik vezető tisztviselőjével a Nexperia-ügy rendezéséről / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A holland kormány szeptember végén vette át az irányítást a Nexperia felett, amely a kínai Wingtech leányvállalata – erre válaszul Kína megtiltotta a cég termékeinek exportját.

A miniszter szerint Peking tévesen azt hiszi, hogy a holland beavatkozás Washingtonnal összehangolt lépés volt. Karremans a holland Buitenhof televízió-műsorban úgy fogalmazott: a döntés célja nem Kína gyengítése, hanem az volt, hogy a cég korábbi kínai vezérigazgatója ne vihesse ki Európából a termelést és a szellemi tulajdont.

A Nexperia súlyos kockázat az autóipar számára

A helyzet különösen érzékeny, mert a vállalat csipjei – bár nem a legfejlettebbek – kulcsfontosságúak az autóiparban. A vállalat tömeggyártásban állít elő alapcsipeket hamburgi üzemében, amelyeket ezután Kínában csomagolnak és osztanak el a világ autógyártói között.

Az európai és ázsiai autógyártók egyaránt attól tartanak, hogy ellátási zavarok jelentkeznek, ha a patthelyzet elhúzódik. „Kölcsönösen függünk egymástól” – hangsúlyozta Karremans, aki szerint

mindenkinek az az érdeke, hogy ezt közösen oldjuk meg.

A Nexperia tavaly 331 millió dollár nettó nyereséget termelt, így a Wingtech számára is stratégiai értékű leányvállalatnak számít. A holland diplomácia már hetek óta próbál közvetíteni, a miniszter szerint a kérdés mostanra „a legmagasabb szinten” került napirendre.

Digitális háború: most Kínát érte kibertámadás, szabadon járkáltak ki-be rendszerükbe a támadók – bizonyítékuk is van arról, hogy ki a felelős

Az ügy geopolitikai és kereskedelmi következményekkel járhat. Kína szerint a nemzeti időmérő szolgálat rendszereit évek óta érik amerikai kibertámadások, amelyeken keresztül az NSA érzékeny adatokhoz is hozzáfért.

 

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
