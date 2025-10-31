Ma még lottószelvény. Holnap lehet, hogy a jövő győztese?

A kvantumszámítógép kifejezés kicsit félrevezető, mert nem az általunk ismert asztali gépekről van szó. Egy teljesen más logikán alapuló számítási módról beszélünk. Ez az innováció segíthet például akkor, amikor számos lehetséges megoldás közül kell kiválasztani a legjobbat. Azt, hogy ez a logika hogyan a működik, a Világgazdaságnak részletesen összefoglalta az IBM magyarországi ügyvezetője, Pikéthy Árpád.

Kvantumszámítógép: ma még spekulatív terület a tőzsdén

Újraértelmezi kiberbiztonságot

Ha ennyire más módon gondolkodó gépet tudna az emberiség építeni, az bizonyos számítási problémáknál radikálisan rövidíthetné le a megoldáshoz szükséges időt. Miért fontos ez? Az első téma, ami ilyenkor felmerül, az a kiberbiztonság. Elméletben egy elég fejlett kvantumszámítógép képes lehetne a ma használt 256 bites titkosítás biztonsági szintjét áttörni. Ez alapjaiban alakíthatná át az internetes és kriptográfiai biztonságot. Gondoljuk csak az áramtermelő egységekre, az atomerőművekre, víztározókra, a közlekedésre, a bankokra és életünk minden más területére!

A kvantum-számítástechnika még mindig spekulatív terület: a befektetői hangulat napok alatt képes többszörös árfolyamváltozásokat előidézni mindkét irányban. A szektor vezető vállalatai közül

a D-Wave Quantum,

a Rigetti Computing,

a Quantum Computing

és az IonQ

áll a befektetői figyelem középpontjában.

Finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy árfolyam-alakulásuk inkább a kísérleti szakasz kockázatait tükrözi, mint a kiforrott vállalati teljesítményt.

2024 őszén kezdődött a fokozott figyelem. Eleinte inkább kevéssé ismert nevek homályos bejelentései érkeztek. Ilyen volt, amikor a United States Air Force Research Laboratory szerződést kötött a IonQ Inc.-val. A szerződés viszonylag alacsony, 54,5 millió dolláros értékű volt. De a cég felkeltette a befektetők figyelmét: az amerikai légierő és a védelmi kutatási intézetek kvantumalapú szimulációkat és optimalizálási eljárásokat szeretnének alkalmazni logisztikai és műveleti feladatokhoz. Ha a kedves olvasó felhúzza a szemöldökét, hogy ez mit is jelent, szerintem igaza van. De visszatekintve, a Palantir nevű, ma már jól ismert óriásvállalat kezdeti közleményei is éppen ilyen homályosak voltak.