Kvantumszámítógépes startupokba szállna be a Trump-kormány, zsákolják a részvényeket - ez a szektor lehet az új favorit?

Az Intelbe és a nyersanyagipari vállalatokba történő befektetéseket követően Donald Trump amerikai elnök kormányzata a high-tech szektor, mindenekelőtt a kvantumszámítógépes cégek felé fordul – írja a The Wall Street Journal (WSJ).

Ilyen csipekkel működnek a kvantumszámítógépek / Fotó: Science Photo Library via AFP

Minimum 10 millió dollárt kapnának a kvantumszámítógépes cégek

A Wall Streeten nagy port felkavaró és az érintett részvények árfolyamát erőteljesen felhajtó értesülés szerint Washington a jövőben az állami támogatások fejében közvetlen befektetéseket szerezne az iparág vállalataiban.

Ha anyagi segítséget nyújtunk az adófizető cégeknek, a sikerből a kormány is ki akarja venni a részét

– jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök, aki ennek megfelelően cselekszik is, és felpörgeti az állami befektetéseket.

A WSJ beszámolója szerint az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma párhuzamosan több kvantumvállalattal is tárgyal a lehetséges finanszírozásról, amelynek keretében a kormány tőketámogatást nyújtana a vállalati részvényekért cserébe.

A lehetséges kedvezményezettek között olyan ismert nevek szerepelnek, mint a Világgazdaság által október 18-án bemutatott IonQ, Rigetti Computing vagy a D-Wave Quantum. A WSJ szerint szóba kerülhetnek kisebb vállalatok is, mint például a Quantum Computing és az Atom Computing. A részvények fejében állítólag minden vállalat legalább tízmillió amerikai dollárt kapna.

A tervezett befektetésekkel a kormány célja, hogy biztosítsa az Egyesült Államok technológiai függetlenségét és vezető szerepét a jövő technológiáját jelentő kvantum-számítástechnika területén, és egyúttal profitáljon az iparág gazdasági fellendüléséből.

Egyúttal folytatnák a már megkezdett ipari beruházási politikát is, melynek keretében augusztusban megvásárolták az Intel részvényállományának mintegy 10 százalékát, miután korábban egy ritkaföldfémgyártóba és egy lítiumvállalatba is beszálltak.

Zsákolják a részvényeket

A három legismertebb kvantum-számítástechnikai vállalat közül az IonQ árfolyama csütörtökön 7 százalékkal, 59,37 dollárra, a Rigetti Computingé 9,8 százalékkal, 39,6 dollárra, míg a D-Wave Quantumé 13,8 százalékkal, 31,06 dollárra lőtt ki, és – úgy tűnik – pénteken is folytatódik a rali, hiszen az amerikai tőzsdenyitás után az első két cég már 5-6 százalékos plusznál tart,

a D-Wave kurzusa szinte azonnal 24 százalékkal lőtt ki.

Az utóbbi cég részvényei a csütörtöki zárásig idén eddig 270 százalékkal drágultak, az IonQ kurzusa 42 százalékkal, a Rigettié pedig 160 százalékkal erősödött.