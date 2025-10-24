Kvantumszámítógépes startupokba szállna be a Trump-kormány, zsákolják a részvényeket - ez a szektor lehet az új favorit?
Az Intelbe és a nyersanyagipari vállalatokba történő befektetéseket követően Donald Trump amerikai elnök kormányzata a high-tech szektor, mindenekelőtt a kvantumszámítógépes cégek felé fordul – írja a The Wall Street Journal (WSJ).
Minimum 10 millió dollárt kapnának a kvantumszámítógépes cégek
A Wall Streeten nagy port felkavaró és az érintett részvények árfolyamát erőteljesen felhajtó értesülés szerint Washington a jövőben az állami támogatások fejében közvetlen befektetéseket szerezne az iparág vállalataiban.
Ha anyagi segítséget nyújtunk az adófizető cégeknek, a sikerből a kormány is ki akarja venni a részét
– jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök, aki ennek megfelelően cselekszik is, és felpörgeti az állami befektetéseket.
A WSJ beszámolója szerint az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma párhuzamosan több kvantumvállalattal is tárgyal a lehetséges finanszírozásról, amelynek keretében a kormány tőketámogatást nyújtana a vállalati részvényekért cserébe.
A lehetséges kedvezményezettek között olyan ismert nevek szerepelnek, mint a Világgazdaság által október 18-án bemutatott IonQ, Rigetti Computing vagy a D-Wave Quantum. A WSJ szerint szóba kerülhetnek kisebb vállalatok is, mint például a Quantum Computing és az Atom Computing. A részvények fejében állítólag minden vállalat legalább tízmillió amerikai dollárt kapna.
A tervezett befektetésekkel a kormány célja, hogy biztosítsa az Egyesült Államok technológiai függetlenségét és vezető szerepét a jövő technológiáját jelentő kvantum-számítástechnika területén, és egyúttal profitáljon az iparág gazdasági fellendüléséből.
Egyúttal folytatnák a már megkezdett ipari beruházási politikát is, melynek keretében augusztusban megvásárolták az Intel részvényállományának mintegy 10 százalékát, miután korábban egy ritkaföldfémgyártóba és egy lítiumvállalatba is beszálltak.
Zsákolják a részvényeket
A három legismertebb kvantum-számítástechnikai vállalat közül az IonQ árfolyama csütörtökön 7 százalékkal, 59,37 dollárra, a Rigetti Computingé 9,8 százalékkal, 39,6 dollárra, míg a D-Wave Quantumé 13,8 százalékkal, 31,06 dollárra lőtt ki, és – úgy tűnik – pénteken is folytatódik a rali, hiszen az amerikai tőzsdenyitás után az első két cég már 5-6 százalékos plusznál tart,
a D-Wave kurzusa szinte azonnal 24 százalékkal lőtt ki.
Az utóbbi cég részvényei a csütörtöki zárásig idén eddig 270 százalékkal drágultak, az IonQ kurzusa 42 százalékkal, a Rigettié pedig 160 százalékkal erősödött.
Az LSEG elemzői konszenzusa egyébként mindhárom részvényt vételre ajánlja, pedig csak az IonQ árfolyama jár a célár alatt, a másik két cégé már messze a fölött száguld.