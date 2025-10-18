A nemzetbiztonság szolgálatába áll az amerikai óriásbank: dollármilliárdokkal árasztanák el a hadiipart – egy golyóálló gazdaság a végcél

A JPMorgan Chase bejelentette, hogy a következő tíz évben akár 10 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú iparágakba, ezzel is megerősítve a nemzetbiztonságot és a gazdasági ellenállóképességet. A bank terve egy 1,5 ezermilliárd dolláros, hosszú távú befektetési kezdeményezésnek a része, amely a védelmi, energia- és gyártási szektort is érinti.

A JPMorgan bejelentette 1,5 ezermilliárd dolláros programját, amelynek része a 10 milliárd dolláros befektetés kulcsterületeken, a védelmi és technológiai ipartól kezdve / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzintézet hétfőn ismertette új programját, amelynek célja amerikai cégek támogatása a nemzetbiztonság és a gazdasági ellenállóképesség szempontjából kritikus területeken. A bank vezérigazgatója, Jamie Dimon hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok túlzottan függ külföldi forrásoktól a kritikus anyagok és termékek terén, ami veszélyezteti a nemzeti biztonságot.

Történelmi befektetési tervet indít a JPMorgan

A kezdeményezés része a bank 10 éves, 1,5 ezermilliárd dolláros tervének, amely a védelmi ipartól az energián át a gyártásig terjedő ágazatokat célozza. A JPMorgan az új program keretében közvetlen részvénybefektetésekkel és kockázati tőkeprogramokkal akár 10 milliárd dollárt helyez ki.

Az amerikai kormány a közelmúltban több tucat, nemzetbiztonsági szempontból kritikus vállalattal kötött ügyletet vizsgál, például az MP Materials ritkaföldfém-céggel folytatott tranzakciót.

A JPMorgan több mint 100 megbeszélést folytatott ügyfeleivel és Washingtonban, hogy hasonló lehetőségeket tárjon fel

– mondta Andrew Castaldo, a bank középvállalati M&A-részlegének társigazgatója a Reutersnek.

A JPMorgan négy stratégiai területre koncentrál: ellátási lánc és gyártás, védelmi és űripar, energiafüggetlenség, valamint olyan élvonalbeli technológiák, mint az MI és a kvantumszámítás. Ezeket 27 alágazatra bontották, a hajógyártástól a nukleáris energiáig, és a középvállalatoktól a nagyvállalatokig terjedő cégeket célozzák.

Dimon kiemelte, hogy az amerikai gazdaságnak gyorsabb beruházásokra és politikai reformokra van szüksége, mivel a szabályozási késések és a munkaerőhiány lassítják a fejlődést.

A bank külső tanácsadói testületet hoz létre, további befektetési szakembereket vesz fel, és bővíti kutatásait az ellátási láncok sebezhetőségéről és a feltörekvő technológiákról, a nemrég indított Geopolitikai Központ segítségével.