Deviza
EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
JPMorgan Chase
ellenállóképesség
hadiipar
nemzetbiztonság
amerikai gazdaság
beruházás

A nemzetbiztonság szolgálatába áll az amerikai óriásbank: dollármilliárdokkal árasztanák el a hadiipart – egy golyóálló gazdaság a végcél

Jamie Dimon szerint az Egyesült Államok túlzottan függ külföldi forrásoktól, ezért a bank célja, hogy saját beruházásokkal erősítse a kritikus iparágakat és a gazdasági ellenállóképességet. A JPMorgan programja egy 1,5 ezermilliárd dolláros, hosszú távú befektetési tervnek a része, amely közép- és nagyvállalatokat támogatna, a hajógyártástól a kvantumszámításig.
VG
2025.10.18, 19:29

A JPMorgan Chase bejelentette, hogy a következő tíz évben akár 10 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú iparágakba, ezzel is megerősítve a nemzetbiztonságot és a gazdasági ellenállóképességet. A bank terve egy 1,5 ezermilliárd dolláros, hosszú távú befektetési kezdeményezésnek a része, amely a védelmi, energia- és gyártási szektort is érinti.

JPMorgan Logo In NY
A JPMorgan bejelentette 1,5 ezermilliárd dolláros programját, amelynek része a 10 milliárd dolláros befektetés kulcsterületeken, a védelmi és technológiai ipartól kezdve / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzintézet hétfőn ismertette új programját, amelynek célja amerikai cégek támogatása a nemzetbiztonság és a gazdasági ellenállóképesség szempontjából kritikus területeken. A bank vezérigazgatója, Jamie Dimon hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok túlzottan függ külföldi forrásoktól a kritikus anyagok és termékek terén, ami veszélyezteti a nemzeti biztonságot.

Történelmi befektetési tervet indít a JPMorgan

A kezdeményezés része a bank 10 éves, 1,5 ezermilliárd dolláros tervének, amely a védelmi ipartól az energián át a gyártásig terjedő ágazatokat célozza. A JPMorgan az új program keretében közvetlen részvénybefektetésekkel és kockázati tőkeprogramokkal akár 10 milliárd dollárt helyez ki.

Az amerikai kormány a közelmúltban több tucat, nemzetbiztonsági szempontból kritikus vállalattal kötött ügyletet vizsgál, például az MP Materials ritkaföldfém-céggel folytatott tranzakciót. 

A JPMorgan több mint 100 megbeszélést folytatott ügyfeleivel és Washingtonban, hogy hasonló lehetőségeket tárjon fel 

– mondta Andrew Castaldo, a bank középvállalati M&A-részlegének társigazgatója a Reutersnek.

A JPMorgan négy stratégiai területre koncentrál: ellátási lánc és gyártás, védelmi és űripar, energiafüggetlenség, valamint olyan élvonalbeli technológiák, mint az MI és a kvantumszámítás. Ezeket 27 alágazatra bontották, a hajógyártástól a nukleáris energiáig, és a középvállalatoktól a nagyvállalatokig terjedő cégeket célozzák.

Dimon kiemelte, hogy az amerikai gazdaságnak gyorsabb beruházásokra és politikai reformokra van szüksége, mivel a szabályozási késések és a munkaerőhiány lassítják a fejlődést. 

A bank külső tanácsadói testületet hoz létre, további befektetési szakembereket vesz fel, és bővíti kutatásait az ellátási láncok sebezhetőségéről és a feltörekvő technológiákról, a nemrég indított Geopolitikai Központ segítségével.

A bejelentésre a JPMorgan részvényei 1,4 százalékkal emelkedtek a nyitás előtt, jelezve a piac bizalmát az ambiciózus terv iránt.

Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar

A magyar hadiipar megerősítése érdekében stratégiai jelentőségű lépést tett az állam, amivel a 4iG többségi részesedést szerez az N7 Defence-ben, teljes tulajdont a Hirtenbergerben, valamint közvetett kisebbségi tulajdont a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. A 4iG STD összesen hat társaságban szerez közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot. Az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

 

Világrend

Világrend
698 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu