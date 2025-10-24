Kidurrant a Labubu-lufi, de ez nem jelenti azt, hogy érdemes a gyártó ellen fogadni

Összeomlott a Labubuk másodpiaci ára, amiből sokan azt a következtetést vonták le, hogy a kínai Pop Mart népszerű szörnyecskéinek a népszerűsége csökkenőben van. Azonban könnyen lehet, hogy a vállalat eladásainak több mint harmadát kitevő plüssfigurák ára nem a kereslet csökkenésének a jele, hanem a fokozott gyártás eredménye.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Labubu figurák továbbértékesítésén sokan nyerészkedtek, de a gyártó növeli a termelést

A Labubuk népszerűségét nagyban segítették olyan hírességek mint a Blackpink K-pop zenekar tag Lisa, Rihanna vagy David Beckham, így a plüssfigurák iránt kilőtt a kereslet, ami elhozta a viszonteladók aranykorát is, miközben a másodpiaci árak és a Pop Mart részvényeinek árfolyama kilőtt. A nyári csúcs óta azonban a viszonteladói árak összeomlottak, így egyre tüöbb kérdés merül fel a kínai vállalat termékei iránti kereslet tartósságát illetően.

A kínai játékkereskedő platform, a Qiandao szerint például az áprilisban bemutatott Luck karakter ára júniusban még több mint 500 jüan volt, mára azonban már csak 108 jüan körül jár. Más kartakterek ára pedig ma már alacsonyabb a másodpiacon, mint a hivatalos Pop Mart üzletekben – írja a Reuters. Az első internetes gyűjtögetős szenzáció, a Beanie Babies történetét idéző áresés a Pop Mart részvényeinek az árfolyamán is rajta hagyta a bélyegét,

a cég az augusztusi csúcs óta mintegy 25 százalékot vesztett értékéből.

Azonban könnyen lehet, hogy tévúton járnak, akik a másodpiaci Labubu árak összeomlása miatt a Pop Mart ellen fogadnak, hiszen a kínai cég tízszeresére növelte játékai, köztük a Labubuk kínálatát, így ma már havonta 30 millió plüssfigurát gyárt. A cég ügyvezető igazgatója és társ működési igazgatója, Sid Si szerint a helyzet a koncertjegyekhez hasonlítható, egy fontos különbséggel. Ha egy népszerű banda fellépésére elfogynak a jegyek, a jegyüzérek megkopasztják a rajongókat, amit a helyszín nem tud új jegyek kiadásával ellensúlyozni. Azonban a Pop Martot semmi sem akadályozza meg, hogy több plüssfigurát gyártson.

Még mindig nehéz a hivatalos boltokból Labubkhoz jutni

A kereslet nyári robbanása miatt egyelőre továbbra is majdnem lehetetlen a Pop Mart üzleteiben Labubuhoz jutni, ám a zuhanó másodpiaci árak miatt ez már változhat, hiszen a kereslet jelentős részét hajthatták a viszonteladók. Ezért a befektetők elsőszámú fókuszát sem szükségszerűen a másodpiaci kereslet jelenti, ám arra azért érdemes figyelni, hogy a Pop Mart eladásai akár idén tetőzhetnek is.

A vállalat harmadik negyedéves forgalma mindenesetre 250 százalékkal volt magasabb a tavalyinál,

meghaladva az első félév 204,4 százalékos növekedését. A Morgan Stanley elemzői szerint sem jellemzik megfelelően a valós keresleti és kínálati viszonyokat a másodpiaci árak, különösen, hogy a Pop Mart igyekszik megakadályozni a nyerészkedést a termékein. A cég növekedését az olyan új karakterek, mint Twinkle Twinkle és a nemzetközi terjeszkedés is hajthatják. Úgyhogy korai még a Labubu-lufi kipukkanásáról beszélni, amikor például Európában vagy Oroszországban még nincsenek hivatalos Pop Mart üzletek.