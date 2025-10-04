A Barbie és a Pokemon elbújhat: tarol az új őrület, milliókat fizetnek egy babáért és azt sem tudják, mit vesznek

Néhány hónapja még alig hallott róla bárki, mostanra viszont a használtpiac egyik legkeresettebb termékévé vált: a Labubu-figurák letarolták a Jófogás keresési listáit. A platform adatai szerint májusban mindössze pár tucat keresés érkezett rájuk, júliusra viszont már ezres nagyságrendben kutatták a felhasználók a nyuszifüles, nagy szemű lényeket – ezzel maguk mögé utasítva olyan ikonokat, mint a Barbie vagy a Pokémon.
A Labubut a kínai Pop Mart forgalmazza 2019 óta, de a világsiker csak 2025-re robbant be igazán. A titok a zsákbamacska-csomagolás: a vásárlók nem tudják előre, melyik figura lapul a dobozban, így a szerencse és a ritka darabok hajszolása folyamatosan hajtja a keresletet.
Az alapfigurák 10-40 ezer forintért kelnek el, de a limitált vagy óriás változatok akár milliós tételek is lehetnek.
Ez a bizonytalanság és gyűjtőszenvedély a használtpiacon is felpörgeti az árakat: a Jófogáson nyáron már többen kerestek Labubura, mint Barbie-ra vagy Pokémonra.
A Jófogás közlése szerint a keresési listák élére néhány hét alatt tört fel a Labubu. A klasszikusok – Barbie házak, Pokémon plüssök és kártyák – továbbra is stabilan népszerűek, de az újonnan érkező trend szinte azonnal felzárkózott melléjük. Ez a dinamika jól mutatja, mennyire gyorsan képes a közösségi média által felkapott termék dominánssá válni a használtpiacon. A kérdés most az, hogy az érdeklődés tartós lesz-e, vagy a Labubu a fidget spinnerekhez és a Furbyhoz hasonlóan múló hóborttá válik.
Nemcsak Magyarországon figyelhető meg az őrület: a Pop Mart adatai szerint Kínában és Délkelet-Ázsiában már évek óta töretlen a Labubu népszerűsége.
Hongkongban és Szingapúrban rendszeresen kígyózó sorok állnak a limitált szériás Labubu-kiadásokért,
és az aukciós oldalakon is tízezres dollárárakon kelnek el a ritkaságok. Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lassabban indult be a trend, de 2024 óta egyre több vásárló fedezi fel a figurát: a StockX és az eBay adatai szerint a keresések száma többszörösére nőtt, a ritka darabok ára pedig gyorsan közelít a luxustermékek szintjéhez.
A Labubu globális piaca jelenleg egyensúlyoz a gyorsan múló hype és a stabil gyűjtői státusz között. A Pop Mart az elmúlt években tudatosan építette fel a márkát: világsztárokkal és influenszerekkel népszerűsítette, miközben limitált sorozatokkal tartja fenn a hiányérzetet. Az üzleti modell ismerős lehet a sneaker-kultúrából: nem mindenki fér hozzá a legújabb kiadáshoz, de ez csak növeli a vágyat. A kérdés, hogy képes lesz-e a Labubu Barbie-hoz vagy Legóhoz hasonló tartós ikonként megmaradni, vagy néhány év múlva a polcokon porosodó retró játék lesz belőle.
A Labubu-láz nem csupán játékőrület, hanem a gyűjtői kultúra új fejezete is. A gyűjtők számára ezek a figurák sokszor nem pusztán kedves darabok, hanem befektetések. A limitált kiadások és a zsákbamacska-jelleg miatt egy-egy ritka Labubu ára néhány hónap alatt a többszörösére emelkedhet, és a nemzetközi aukciós oldalakon is előfordulnak milliós leütések. Ez a dinamika sokban hasonlít a sneaker-kultúrához vagy a Pokémon-kártyák piacához:
a közösségi média által hajtott kereslet gyorsan alakítja át a játékot státuszszimbólummá.
A gyűjtői kultúrában a Labubu különösen érdekes helyet foglal el, mert egyszerre szólítja meg a fiatalokat és a felnőtteket. A gyerekek számára aranyos és játékos figura, a felnőttek számára viszont státuszszimbólum, amelyet sokan vitrinben őriznek vagy online közösségekben mutogatnak. Ez a kettősség teszi lehetővé, hogy a piac ne csak a játékboltokban, hanem a másodlagos – sokszor luxuscikkekhez hasonló – kereskedelmi csatornákon is élénk legyen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.