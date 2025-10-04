A Barbie és a Pokemon elbújhat: tarol az új őrület, milliókat fizetnek egy babáért és azt sem tudják, mit vesznek

Néhány hónapja még alig hallott róla bárki, mostanra viszont a használtpiac egyik legkeresettebb termékévé vált: a Labubu-figurák letarolták a Jófogás keresési listáit. A platform adatai szerint májusban mindössze pár tucat keresés érkezett rájuk, júliusra viszont már ezres nagyságrendben kutatták a felhasználók a nyuszifüles, nagy szemű lényeket – ezzel maguk mögé utasítva olyan ikonokat, mint a Barbie vagy a Pokémon.

Már milliókat fizetnek a Labubu babákért – teljesen letarolták a használtpiacot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Labubut a kínai Pop Mart forgalmazza 2019 óta, de a világsiker csak 2025-re robbant be igazán. A titok a zsákbamacska-csomagolás: a vásárlók nem tudják előre, melyik figura lapul a dobozban, így a szerencse és a ritka darabok hajszolása folyamatosan hajtja a keresletet.

Az alapfigurák 10-40 ezer forintért kelnek el, de a limitált vagy óriás változatok akár milliós tételek is lehetnek.

Ez a bizonytalanság és gyűjtőszenvedély a használtpiacon is felpörgeti az árakat: a Jófogáson nyáron már többen kerestek Labubura, mint Barbie-ra vagy Pokémonra.

A Labubu letarolta a klasszikusokat

A Jófogás közlése szerint a keresési listák élére néhány hét alatt tört fel a Labubu. A klasszikusok – Barbie házak, Pokémon plüssök és kártyák – továbbra is stabilan népszerűek, de az újonnan érkező trend szinte azonnal felzárkózott melléjük. Ez a dinamika jól mutatja, mennyire gyorsan képes a közösségi média által felkapott termék dominánssá válni a használtpiacon. A kérdés most az, hogy az érdeklődés tartós lesz-e, vagy a Labubu a fidget spinnerekhez és a Furbyhoz hasonlóan múló hóborttá válik.

Nemcsak Magyarországon figyelhető meg az őrület: a Pop Mart adatai szerint Kínában és Délkelet-Ázsiában már évek óta töretlen a Labubu népszerűsége.

Hongkongban és Szingapúrban rendszeresen kígyózó sorok állnak a limitált szériás Labubu-kiadásokért,

és az aukciós oldalakon is tízezres dollárárakon kelnek el a ritkaságok. Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lassabban indult be a trend, de 2024 óta egyre több vásárló fedezi fel a figurát: a StockX és az eBay adatai szerint a keresések száma többszörösére nőtt, a ritka darabok ára pedig gyorsan közelít a luxustermékek szintjéhez.