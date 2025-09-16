Vége az őrületnek: zuhanórepülésben a Labubu-részvény

A Pop Mart részvényei hétfőn április óta a legnagyobb mértékben estek, mivel egyre nagyobb lett a félelem, hogy a Labubu, a fogazott mosolyú, szőrös manó kulcstartóbaba sikere kezd kifulladni — közölte a Financial Times.
A kínai székhelyű játékgyártó, a Pop Mart Hongkongban jegyzett részvényei a kereskedés elején közel 9 százalékkal estek – ez a legnagyobb napközbeni esés Donald Trump amerikai elnök áprilisi „felszabadulás napja” vámbejelentése óta –, majd a veszteségeket körülbelül 7 százalékra csökkentették.
Az őrültségnek tűnő kínai trendekből idén nyáron sokat kapott a világ. A népszerűség csökkenése miatt a részvények vesztesége a múlt hétfő óta több mint 10 százalékra nőtt, bár az év eleje óta még mindig több mint 180 százalékos növekedést mutatnak.
Elárasztotta Hollandia és Belgium labubu-figurákkal Magyarországot, csakhogy az összes hamis – lecsapott a NAV Ferihegyen
A Pop Mart lenyűgöző tőzsdei emelkedése a világ egyik legértékesebb játékgyártó vállalatává tette, amelynek piaci kapitalizációja még a legutóbbi visszaesés után is több mint kétszerese a Hasbro és a Mattel együttes értékének.
Sikerének nagy része a Labubu globális népszerűségének köszönhető, egy csúnya, de aranyos babának, amelyet olyan hírességek is támogatnak, mint David Beckham és Rihanna.
Az elemzők azonban arra figyelmeztettek, hogy a Labubu sikere miatt a vállalat egy esetlegesen átmeneti trendtől függővé válhat, és szerintük a vállalatnak továbbra is népszerű új karaktereket kell kiadnia, hogy fenntartsa értékelését, amely jelenleg körülbelül 29-szeres az egyéves várható nyereséghez képest.
